Το Gazzetta σας παρουσιάζει τα πεπραγμένα του Βασίλη Σουρλή στο φετινό πρωτάθλημα και ο λόγος που ο Βάλτερ Ματσάρι τον έχει βασικό αναντικατάστατο μέλος στη μεσαία γραμμή.

Μετά την ήττα στην πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΚ, ο Ηρακλής μετρά τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια αήττητος με απολογισμό μία νίκη και τρεις ισοπαλίες με τελευταίο ματς αυτό στη Θεσσαλονίκη επί του Άρη, το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Ο Βάλτερ Ματσάρι από την πλευρά του έριξε... βόμβες σχετικά με τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας και πλέον αναμένεται η αντίδραση της διοίκησης για τα όσα ανέφερε.

Πέρα από το τι θα γίνει με τον γνωστό Ιταλό προπονητή, ο Ηρακλής βλέπει μία από τις μεταγραφές του καλοκαιριού να του... βγαίνουν και ο λόγος για τον Βασίλη Σουρλή. Έχοντας μείνει ελεύθερος από την ΑΕΛ, ο 24χρονος χαφ αποκτήθηκε ως ελεύθερος και αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί στο βασικό χαρτί του Ματσάρι.

Ο ίδιος βλέπει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή σαν... παιδί του και πλέον έχει πάρει τη φανέλα βασικού στο «σπίτι» του καθώς είναι από τις ευχάριστες παρουσίες στο πλάνο του προπονητή.

Ο Σουρλής έχει αγωνιστεί ως βασικός σε όλα τα παιχνίδια και με εξαίρεση το ματς με την ΑΕΚ, έχει παίξει κύριο λόγο στα αποτελέσματα του «Γηραιού» μέχρι τώρα καθώς αποτελεί ένα... πολυεργαλείο της μεσαίας γραμμή όπου μπορεί και να φτιάξει το παιχνίδι αλλά και να βοηθήσει ανασταλτικά, έχοντας αρκετά αποθέματα ενέργειες για τρεξίματα.

Πρόκειται για ένα παιδί που στα τελευταία τέσσερα ματς δεν έχει πέσει σε ποσοστό κάτω από το 75% στις πάσες του, με αποκορύφωμα το τελευταίο ματς με τον Άρη όπου είχε το 100% (10/10). Σε άλλα παιχνίδια δεν συνεισφέρει τόσο σε αυτό το σκέλος αλλά σε άλλα περνάει συνεχώς η μπάλα από τα πόδια του (πχ κόντρα στον Ατρόμητο όπου είχε 29 επιτυχημένες πάσες στις 32 που έκανε).

Πέρα από την κυκλοφορία και της δημιουργία, ο Σουρλής έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής και στο ανασταλτικό σκέλος, δίνοντας ουκ ολίγες μονομαχίες σε κάθε παιχνίδι. Κόντρα στον Αστέρα AKTOR για παράδειγμα, ο 24χρονος χαφ έδωσε 10 μονομαχίες και άλλες τέσσερις στον αέρα, βγαίνοντας νικητής στις 7 και στις 2 αντίστοιχα ενώ είχε και 3/4 επιτυχημένα τάκλιν.

Καθόλου άσχημα για έναν παίκτη που μπορεί να υποστηρίξει τον ρόλο τόσο του «6» όσο και του «8». Φυσικά, άξιο αναφοράς είναι τα χιλιόμετρα που καλύπτει αλλά και τον αριθμό των σπριντ που έχει καθώς έχει φτάσει και τα 12 σε ένα ματς (με Αστέρα AKTOR). Στον Ματσάρι αρέσει αυτό το πακέτο και βλέπει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή να υποστηρίζει στο 100% το πλάνο που έχει.

Στο τελευταίο ματς με τον Άρη, ο Ηρακλής δεν είχε τόσο την κατοχή της μπάλας αλλά χρειάστηκε να δώσει το βάρος στην άμυνα, εξού και ο Σουρλής είχε μόλις 10 πάσες αλλά με 100% ευστοχία. Από την άλλη έδωσε 7 μονομαχίες, βγαίνοντας νικητής στις 6 από αυτές, είχε δύο κερδισμένα φάουλ και 1/4 τάκλιν.