Ένας τραυματισμός αφήνει εκτός τον Λάζαρο Ρότα από την αναμέτρηση της ΑΕΚ στον Βόλο, με τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ να αναμένεται να τον αντικαταστήσει στην ενδεκάδα.

Πρόβλημα με τον Λάζαρο Ρότα προέκυψε στην ΑΕΚ καθώς ο 29χρονος δεξιός μπακ αποκόμισε έναν τραυματισμό, κάτι που τον άφησε εκτός αποστολής της Εθνικής ομάδας.

Ο Ρότα δεν θα είναι διαθέσιμος για τη σημερινή αναμέτρηση της ΑΕΚ στον Βόλο, με τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ να είναι το πιο πιθανό να τον αντικαταστήσει στο δεξιό άκρο της άμυνας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΕΚ δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, με τον Μάρκο Νίκολιτς πάντως να μην μπορεί να τον υπολογίζει, έχοντας επίσης και τις απουσίες των Μπάρναμπας Βάργκα και Θωμά Στρακόσια για το ματς στο Πανθεσσαλικό.

Τα πιθανά πλάνα στην ενδεκάδα του Νίκολιτς

Ο Μπρινιόλι θα ξεκινήσει ξανά στην εστία, με τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και λογικά Γκεοργκίεφ να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Ο Μαρίν αναμένεται να επανέλθει μαζί με τον Βιτάλις πιθανότατα στον άξονα, με τον Μάγιερ δεξιά και τον Κοϊτά αριστερά.

Στην επίθεση μένει να φανεί η επιλογή που θα καλύψει το κενό του Βάργκα. Αν θα είναι δηλαδή ο Γκατσίνοβιτς ή ο Ζίνι, με τον «Γκάτσι» να συγκεντρώνει πιθανότητες να βρεθεί δίπλα στον Γιόβιτς. Θέση πάντως στην ενδεκάδα διεκδικεί και ο Μάνταλος.