Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στον Βόλο, όπου γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της.

Στον Βόλο και συγκεκριμένα στην Αγριά έφτασε το βράδυ του Σαββάτου η αποστολή της ΑΕΚ ενόψει της αυριανής (20/9, 18:00) αναμέτρησης με τον Βόλο ELABET στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Η κιτρινόμαυρη αποστολή αποθεώθηκε φτάνοντας στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει. Οι οπαδοί της Ένωσης περίμεναν το πούλμαν της ομάδας και με τραγούδι και καπνογόνα υποδέχθηκαν θερμά τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του ζητώντας τη νίκη στο αυριανό παιχνίδι.