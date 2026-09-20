Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα της ΑΕΚ στην έδρα του Βόλου Elabet.

Μια δύσκολη αποστολή έχει μπροστά της απόψε (20/9, Live από το Gazzetta) η ΑΕΚ, καθώς φιλοξενείται στη Μαγνησία από τον Βόλο Elabet.

Η πρωταθλήτρια μετά την ισοπαλία στην Τρίπολη με τον Αστέρα (1-1) θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να πάει στη διακοπή των Εθνικών ομάδων με.. ανεβασμένο ηθικό, ενώ οι Βολιώτες να κάνουν ακόμη μια «ζημιά», αφού έχουν πάρει βαθμό και από τον Ολυμπιακό (1-1).

Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.