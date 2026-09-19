Προτροπές Αλγκουαθίλ προς στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Με το ίδιο πάθος που είχατε με Γιαγκελόνια»

Ο Βάσκος προπονητής, που είναι ήδη για τα καλά υποψιασμένος για το εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό, μίλησε ξανά στους παίκτες του.

Το έστειλε το μήνυμά του ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πριν το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός της Κυριακής. Ο Βάσκος τεχνικός μιλώντας στη NOVA τόνισε μεταξύ άλλων πώς «αφού δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλά τα πράγματα που κάναμε και στο τελευταίο παιχνίδι, κυρίως στο Europa League. Θέλουμε να κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το διάστημα, γιατί μετά έρχεται η διακοπή.

Εκεί θα έχουμε μερικές ημέρες για να δουλέψουμε λίγο περισσότερο με την ομάδα, αν και σίγουρα αρκετοί παίκτες θα φύγουν με τις Εθνικές τους ομάδες. Θα μπορούσε να είναι παγίδα (το ματς με τον Λεβαδειακό), αλλά δεν γίνεται να το επιτρέψουμε - γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα - και οι μεγάλες ομάδες πρέπει να ξεχνούν γρήγορα τόσο τις νίκες όσο και τις ήττες.

Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να προετοιμάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το επόμενο παιχνίδι και να κερδίζουν. Έχουμε ήδη στραβοπατήσει εδώ, στο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να έχουμε δύο συνεχόμενες ήττες στο Πρωτάθλημα».

Η συνέχεια δόθηκε στις ατάκες του Ιμανολ προς τους παίκτες του. Ο Βάσκος μεταξύ άλλων τους ανέφερε ότι «θέλω να βλέπω το ίδιο πάθος που είχατε - και είχαμε ως ομάδα - με τη Γιαγκελόνια. Να συνεχίσουμε το ίδιο δυνατά και ακόμα πιο καλά. Σας πιστεύω πολύ και έχει σημασία να πάμε καλά και να πάρουμε τη νίκη». Ως προς την 11άδα η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα έχει ορισμένες αλλαγές αναφορικά με το ματς του 2-1 με τη Γιαγκελόνια.