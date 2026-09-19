Μετά την ήττα από την Κηφισιά Tutu Deals ένας οπαδός του Ατρομήτου προσήχθη από την Αστυνομία.

Επεισοδιακό, εκτός των τεσσάρων γραμμών, ήταν το τέλος του αγώνα του Ατρομήτου με την Κηφισιά Tutu Deals στο Περιστέρι. Λίγο μετά το τέλος του παιχνιδιού αστυνομικοί μπήκαν στο γήπεδο και προσήγαγαν οπαδό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η κατηγορία ήταν ότι μπήκε στο γήπεδο δίχως εισιτήριο, ενώ ταυτοποιήθηκε από τις κάμερες ασφαλείας του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου.