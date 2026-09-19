Η αποστολή του ΟΦΗ για την εντός έδρας αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Αστέρα AKTOR (20/9, 19:00).

Όπως φρόντισε ο Χρήστος Κόντης να κάνει κατανοητό στους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ, ο ιστορικός θρίαμβος επί της Χόφενχαϊμ πέρασε στο παρελθόν. Πλέον οι Κυπελλούχοι καλούνται να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στο τελευταίο ματς πριν τη διακοπή, με αντίπαλο τον Αστέρα AKTOR στο Παγκρήτιο Στάδιο

Οι Κρητικοί ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον εντός έδρας αγώνα με τους Αρκάδες και μετά την τελευταία προπόνηση στο ΒΑΚ ο κόουτς του Ομίλου ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του.

Στη διάθεσή του Χρήστου Κόντη είναι κανονικά ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος είχε μπει από την Παρασκευή σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μετά το σφίξιμο στον προσαγωγό που ένιωσε στο Φάληρο και του στέρησε τη συμμετοχή του στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

O μοναδικός που παραμένει εκτός από την αρχή της σεζόν είναι ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα. Στην αποστολή δεν συμπεριληφθήκαν οι νεαροί Καλαφάτης, Ρομάνο, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Χνάρης, Σιτμαλιδης και Κουτσουπιάς.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Σιέλης, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Χατζηγιοβάνης, Νους, Αϊτόρ, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα και Κόντρο.