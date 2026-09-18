Κόντης στους παίκτες του ΟΦΗ: «Οι μεγάλες ομάδες πανηγυρίζουν για λίγο και αμέσως κοιτούν τον επόμενο στόχο»

Λιγότερο από 24 ώρες μετά από το θρίαμβο επί της Χόφενχαϊμ ο Χρήστος Κόντης έβγαλε ομιλία στους παίκτες του ΟΦΗ και στάθηκε στη νοοτροπία που θα πρέπει να έχουν.

Ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη θριάμβευσε στην πρεμιέρα του Europa League, καθώς υπέταξε τη Χόφενχαϊμ στο Ηράκλειο, όμως χρόνος για πανηγυρισμούς δεν υπάρχει.

Οι Κρητικοί την ερχόμενη Κυριακή (20/9, 19:00) θα φιλοξενήσουν τον Αστέρα AKTOR και το ματς κόντρα στους Αρκάδες μόνο εύκολο δεν είναι. Άλλωστε η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου έδειξε τις δυνατότητες της στον αγώνα με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κόουτς των Κυπελλούχων έβγαλε ομιλία στους παίκτες του πριν την προπόνηση της Παρασκευής και αφού τους συνεχάρη για την επιτυχία τους κόντρα στους Γερμανούς έστειλε μήνυμα... νοοτροπίας.

Η ομιλία του Χρήστου Κόντη

«Παιδιά για μια ακόμα φορά θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Κάνατε περήφανους, πρώτα απ' όλα τους εαυτούς σας, εμάς, αλλά και τους φιλάθλους μας.

Οι μεγάλες ομάδες όμως πανηγυρίζουν για λίγο και αμέσως κοιτούν τον επόμενο στόχο. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς.

Από σήμερα αφήνουμε πίσω τη νίκη με τη Χόφενχαϊμ και κοιτάμε μόνο τον Αστέρα.

Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μια ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και πρέπει πλέον όλη η προσοχή μας να είναι εκεί.

Ξεχνάμε το ματς της Πέμπτης και κοιτάμε μόνο την Κυριακή».