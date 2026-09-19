Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον ΟΦΗ.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρώτη νίκη της σεζόν στο ματς Κυπέλλου με τη Νίκη Βόλου και τις καλές εμφανίσεις κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και στον Άρη ο Αστέρας AKTOR θα αντιμετωπίσει τον Κυπελλούχο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, λίγες μέρες μετά την ιστορική νίκη του Ομίλου επί της Χόφενχαϊμ

Στη διάθεσή του Γιώργου Αντωνόπουλου επέστρεψε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι απόλυτα έτοιμος για το ματς της Κρήτης.

Από εκεί και πέρα εκτός παραμένει ο τραυματίας Χατζηεμμανουήλ, όπως και ο Δεληγιαννίδης, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Κριάρας, Κακαδιαρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Τερεζίου, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Λάσκαρης, Μπουζούκης, Έντερ, Τσίκο, Κουρμπέλης, Μπαρτόλο, Πέρεθ, Μακέντα, Κετού, Ορόθκο, Καλτσάς, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Κιμπιόκα