Προσομοίωση του Europa League επιχειρεί να προβλέψει την τελική κατάταξη της League Phase, δίνοντας στον Ολυμπιακό ένα εισιτήριο για τα νοκ-άουτ.

Ολυμπιακός και ΟΦΗ ξεκίνησαν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο Europa League με μεγάλα αποτελέσματα απέναντι σε Γιαγκελόνια και Χόφενχαϊμ αντίστοιχα που έφεραν χαμόγελα σε Πειραιά και Κρήτη. Η αρχή άλλωστε είναι το ήμισυ του παντός, όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, όμως αμφότεροι έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους ώστε να βρεθούν στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Στις επτά αγωνιστικές που απομένουν, Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα παλέψουν για να βρεθούν τουλάχιστον στις πρώτες 24 ομάδες της League Phase, με τη πλατφόρμα στατιστικής ανάλυσης και ποδοσφαιρικών μοντέλων, Football Meets Data, να επιχειρεί τη δική του πρόβλεψη για τις ομάδες που θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα δημοσίευσε τη δική της προσομοίωση για την τελική κατάταξη της League Phase του Europa League, η οποία βασίστηκε στα ποσοστά νίκης, ισοπαλίας και ήττας πριν από την έναρξη των αγώνων.

Σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός θα τερματίσει στην 13η θέση με απολογισμό 14 βαθμών και θα συνεχίσει στα play-offs, όμως ο ΟΦΗ θα αποκλειστεί από τη συνέχεια του θεσμού. Οι Κρητικοί αναμένεται να συγκεντρώσουν μόλις τέσσερις βαθμούς και να βρεθούν στην 31η θέση, με το πλαφόν για την πρόκριση στα νοκ-άουτ να ορίζεται στους οκτώ πόντους.