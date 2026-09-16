Με τους Παπαδόπουλο - Χατζηεμμανουήλ εκτός ο Κακαδιάρης πήρε τα γάντια του βασικού κόντρα στη Νίκη Βόλου και απέδειξε γιατί εντός Αστέρα AKTOR υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στους τερματοφύλακες τους.

Ο Αστέρας AKTOR έφτασε στην πρώτη του νίκη στην τρέχουσα σεζόν, καθώς επικράτησε στην έδρα της Νίκης Βόλου με 3-0 και, στο έβδομο παιχνίδι της χρονιάς, κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην εστία του. Το αξιοσημείωτο είναι πως, ενώ βρισκόμαστε σε τόσο πρώιμη φάση της σεζόν, έχουν ήδη πάρει χρόνο συμμετοχής τρεις τερματοφύλακες!

Ως βασικός λογίζεται ο εκ των αρχηγών των Αρκάδων, Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος, όμως, τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Δεν αναμένεται, ωστόσο, να μείνει εκτός για πολύ, καθώς μετράει αντίστροφα για την αγωνιστική του επάνοδο.

Από τη στιγμή που ο 36χρονος κίπερ έμεινε εκτός, τα γάντια πήρε ο 27χρονος Βασίλης Χατζηεμμανουήλ, ο οποίος στάθηκε αρκετά καλά στους αγώνες με τον Ηρακλή, τον Άρη και την ΑΕΚ. Ένα πρόβλημα τραυματισμού, όμως, τον κράτησε εκτός από το παιχνίδι στο «Παντελής Μαγουλάς» και έφερε στην ενδεκάδα τον Θεόφιλο Κακαδιάρη.

Φυσικά, ο 19χρονος, ύψους 1,94 μ., δεν είναι κάποιος... rookie, έχοντας συνολικά τρεις εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα και άλλες πέντε με τον Αστέρα Β' AKTOR. Συνεπώς, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων κόντρα σε μία από τις πιο ποιοτικές επιθετικές γραμμές της Super League 2.

Το... βάθος στον «άσο» δεν σταματάει εκεί, καθώς από πίσω υπάρχουν κι άλλα παιδιά από την Ακαδημία, που θα έρθει κι αυτών η ώρα τους. Άλλωστε, οι Αρκάδες εμπιστεύονται τους Έλληνες τερματοφύλακες και έχουν αναδείξει κι άλλους αυτά τα χρόνια μέσα από τα «σπλάχνα» τους, όπως ο Αντώνης Τσιφτσής.

Στις τάξεις του Αστέρα AKTOR υπάρχει ξεκάθαρη και έκδηλη εμπιστοσύνη προς το γκρουπ των κίπερ που δουλεύει υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Πομώνη και, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν τίθεται θέμα περαιτέρω ενίσχυσης στον «άσο», παρά τα διάφορα σενάρια των προηγούμενων ωρών.