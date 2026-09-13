Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι με 11 προσθήκες, 11+1 αποχωρήσεις και το Gazzetta κάνει σήμερα ένα πρώτο «ταμείο» των «ασπρόμαυρων» μεταγραφών.

Δύο ημέρες πριν από το τέλος της μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα, το πάρε-δώσε του ΠΑΟΚ έχει, ουσιαστικά, ολοκληρωθεί. Η όποια συζήτηση έγινε τις τελευταίες ημέρες για την απόκτηση ενός ακόμη στόπερ έμεινε πέριξ των τειχών της Μικράς Ασίας, είναι ξεκάθαρο ότι άλλη προσθήκη δεν πρόκειται να γίνει.

Έντεκα ποδοσφαιριστές προστέθηκαν στο ρόστερ του Αλέσιο Λίσι, έντεκα αποχώρησαν, ενώ υπάρχει και η περίπτωση του Γκουγκεσασβίλι, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Γκιόζτεπε έχοντας απουσιάσει και στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν.

Στο πρώιμο στάδιο της σεζόν της ανοικοδόμησης, πιο πολύ κι απ' τα αποτελέσματα ή τη διαχείριση των ενενηντάλεπτων, σημασία έχει η πυξίδα να 'ναι στραμμένη στην ορθή κατεύθυνση. Του Λίσι (φαίνεται να) είναι. Μένει να κριθεί στον χρόνο η ανθεκτικότητά του στο να τη διατηρεί στην ορθή κατεύθυνση.

Η διακοπή μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική, αλλά μέχρι τότε υπάρχουν καθοριστικά και κρίσιμα ματς με Άρη, Ατρόμητο (Κύπελλο) και Παναιτωλικό (εκτός), ας μην το ξεχνάμε αυτό.

Στη Μικράς Ασίας θέλουν να πιστεύουν, ότι το φετινό ρόστερ «στα χαρτιά» είναι από τα καλύτερα των τελευταίων ετών, σίγουρα πιο ακριβό από το περσινό, την ίδια στιγμή που ο προπονητής δηλώνει δημοσίως ικανοποιημένος από τις τελευταίες μεταγραφικές προσθήκες.

Πιο είναι το κρίσιμο σημείο; Όλο αυτό το γκρουπ νέων και παλιών να γίνει ομάδα και να το (από)δείξει στο χορτάρι.

Κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει ομάδα. Να μπουν όλα τα κομμάτια του παζλ στη σωστή θέση. Προϋπόθεση; Οι παίκτες να έχουν εμπεδώσει (και εδώ παίζει κρίσιμο ρόλο το καθετί, το παραμικρό, της καθημερινότητάς τους στην ομάδα) ότι ανήκουν σε μεγάλο κλαμπ.

Μια ενδεκάδα, λοιπόν, έφυγε και μια καινούργια ενδεκάδα ήρθε. Η σημαντικότερη αποχώρηση ήταν, χωρίς συζήτηση, εκείνη του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η ακριβότερη προσθήκη ήταν ο Ογκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτιζάν, ενώ το μεγαλύτερο μεταγραφικό σίριαλ του καλοκαιριού αφορούσε τον Δημήτρη Γιαννούλη.

Συνολικά, ο «Δικέφαλος» αυτό το καλοκαίρι απέκτησε πέντε ποδοσφαιριστές με αγορά, τέσσερις με δανεισμό και δύο ως ελεύθερους.

Οι πέντε αγορές κόστισαν 17,25 εκατ. ευρώ: 6,5 εκατ. για τον Ούγκρεσιτς, 4,25 για τον Γιαννούλη, 3 για τον Λουσέ, 2 για τον Τάχα Άλι και 1,5 για τον Χατζηδιάκο. Σ' αυτά προστίθενται άλλα 2 εκατ. ευρώ για τα loan fees των τεσσάρων δανεικών, από 500.000 ευρώ για Ντιέγκο Κόστα, Κρίστιαν Γιάκιτς, Σερίφ Εντιαγέ και Σιμόν Μπανζά. Το άμεσο κόστος των μεταγραφών, χωρίς συμβόλαια, προμήθειες και μπόνους, διαμορφώνεται επομένως στα 19,25 εκατ. ευρώ. Εφόσον ενεργοποιηθεί ολόκληρο το προβλεπόμενο μπόνους των 1,5 εκατ. ευρώ προς την Παρτιζάν για τον Ούγκρεσιτς, το ποσό μπορεί να φτάσει στα 20,75 εκατ. ευρώ.

Έδωσε πολλά, αλλά και πάλι άργησε...

Είναι το ακριβότερο μεταγραφικό καλοκαίρι της εποχής Ιβάν Σαββίδη, αλλά αυτό αποτελεί τη μία πλευρά του απολογισμού. Η άλλη αφορά τον χρόνο στον οποίο υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός. Ο ΠΑΟΚ για ακόμη ένα καλοκαίρι καθυστέρησε να ολοκληρώσει το ρόστερ του και έφτασε στα κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια με σημαντικές εκκρεμότητες. Το αν αυτή η καθυστέρηση κόστισε τον αποκλεισμό από την Ευρώπη μετά από τέσσερα χρόνια συνεχούς παρουσίας σε League Phase δεν μπορεί να αποδειχθεί. Πάντως, αν μη τι άλλο, παραμένει γεγονός ότι σημαντικές μεταγραφές, όπως εκείνες των Ούγκρεσιτς, Κόστα, Γιάκιτς και Μπανζά, ολοκληρώθηκαν αφού ο ΠΑΟΚ είχε ήδη αποκλειστεί από την Μπραν.

Υπάρχει ασφαλώς και η δεύτερη ανάγνωση. Παίκτες με το βιογραφικό και την αγοραστική αξία των Κόστα, Γιάκιτς και Μπανζά δύσκολα θα έρχονταν στην Ελλάδα μέσα στον Ιούλιο με το ίδιο καθεστώς και τους ίδιους οικονομικούς όρους. Ο ΠΑΟΚ περίμενε και εκμεταλλεύτηκε το διάστημα μετά το κλείσιμο των περισσότερων ευρωπαϊκών αγορών, όταν οι επιλογές των ποδοσφαιριστών και των ομάδων τους περιορίστηκαν. Ήταν μια τακτική που του έδωσε πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ταυτόχρονα, όμως, είχε αγωνιστικό κόστος, καθώς ο Λίσι αναγκάστηκε να περάσει ολόκληρο το πρώτο κομμάτι της σεζόν χωρίς ολοκληρωμένο ρόστερ.

Οι δανεικοί και οι ρήτρες

Ιδιαίτερη συζήτηση στα «ασπρόμαυρα» στέκια προκάλεσε η επιλογή των τεσσάρων δανεικών. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε συνολικά 2 εκατ. ευρώ για τους δανεισμούς τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα δικαιώματα αγοράς. Η μεγαλύτερη ρήτρα είναι του Ντιέγκο Κόστα στα 7,5 εκατ. ευρώ, ακολουθεί εκείνη του Σιμόν Μπανζά στα 5,5 εκατ., του Κρίστιαν Γιάκιτς στα 4 εκατ. και του Σερίφ Εντιαγέ στα 3,5 εκατ. ευρώ. Το άθροισμα φτάνει ακριβώς στα 20 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση του Κόστα, το φετινό συνολικό κόστος, μαζί με το συμβόλαιο και το «ενοίκιο» προς την Κρασνοντάρ, φτάνει περίπου στα 2,2 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τον Βραζιλιάνο τον ακριβότερο ποδοσφαιριστή του σημερινού ρόστερ σε ετήσιο κόστος.

Ο «Δικέφαλος» έχει ήδη δείξει με την επένδυση στον Ούγκρεσιτς –6,5 εκατ. συν 1,5 εκατ. σε μπόνους– ότι μπορεί να φτάσει σε τέτοια επίπεδα δαπάνης. Αν ο Κόστα πείσει μέσα στο γήπεδο, θα πρέπει να αποφασίσει αν αξίζει να καταβάλει άλλα 7,5 εκατ. για τα δικαιώματά του. Το ίδιο θα ισχύσει για τον Μπανζά: τα 5,5 εκατ. είναι σημαντική επένδυση για έναν επιθετικό που τότε θα βρίσκεται στα 31, συνεπώς η απόφαση θα εξαρτηθεί από όσα θα έχει προσφέρει σε γκολ, ασίστ και συνολική παρουσία.

Η πώληση που άλλαξε πολλά

Στην απέναντι πλευρά του μεταγραφικού ισοζυγίου βρίσκεται η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ έναντι 26 εκατ. ευρώ, χωρίς τα προβλεπόμενα μπόνους. Ήταν η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ, αλλά και μια αποχώρηση με πολύ μεγαλύτερη αγωνιστική επίδραση από οποιαδήποτε άλλη του καλοκαιριού. Μέχρι τις 16 Αυγούστου ο Λίσι είχε δουλέψει έχοντας τον Κωνσταντέλια σε κεντρικό ρόλο στο πλάνο του. Η μεταγραφή του υποχρέωσε τον Ιταλό να αναπροσαρμόσει μια σειρά από πράγματα πάνω στα οποία είχε χτιστεί η προετοιμασία.

Από τους υπόλοιπους δέκα που αποχώρησαν, ο Γιώργος Γιακουμάκης ήταν αυτός με τη μεγαλύτερη συμβολή την περασμένη σεζόν. Ο Μαγκόμεντ Οζντόεφ δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του, ο Χόρχε Σάντσες πίεσε για την επιστροφή του στο Μεξικό και τελικά πωλήθηκε στην Άτλας, ενώ ο Τόμας Κεντζιόρα αποχώρησε, ουσιαστικά ελεύθερος, για την Ντιναμό Κιέβου. Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ δεν ταίριαξε στα «θέλω» του νέου προπονητή, ενώ ολοκληρώθηκαν οι δανεισμοί των, Μπιάνκο, Ιβανούσετς και Βολιάκο. Τα συμβόλαια των Σάστρε και Λόβρεν ολοκληρώθηκαν και συμπληρώνουν τις αποχωρήσεις.

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