Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή του για την Καλαμάτα βλέποντας τον Πέδρο Τσιριβέγια να επιστρέφε και τον Κάτρη να μένει εκτός.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Καλαμάτα (20/09-19:30) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, τον τελευταίο πριν από την διακοπή των εθνικών ομάδων.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είδε τον Πέδρο Τσιριβέγια να επιστρέφει στην αποστολή των «πράσινων», μετά τον μυϊκό τραυματισμό που είχε υποστεί, όπως και τους Φαν Ντρόνγκελεν, Λούζα και Λιβάι, που είχαν μείνει εκτός στο ματς Κυπέλλου με την Κηφισιά για λόγους ξεκούρασης.

Από την άλλη εκτός έμεινε ο Κάτρης, ο τραυματίας Ταμπόρδα, ο ανέτοιμος Κρίστιανσεν και οι μακροχρόνια απόντες Ίνγκασον και Παντελίδης.

Η 23αδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν,Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.