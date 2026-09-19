Παναθηναϊκός: Τεττέη και Παντελίδης μαντεύουν τα στατιστικά τους στο FC 27

Παναθηναϊκός: Τεττέη και Παντελίδης μαντεύουν τα στατιστικά τους στο FC 27

Γιάννης Μπαλαντινάκης
Παναθηναϊκός: Τεττέη και Παντελίδης μαντεύουν τα στατιστικά τους στο FC 27

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Σ' ένα ξεκαρδιστικό βίντεο που ανήρτησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, οι Ανδρέας Τεττέη και Παύλος Παντελίδης προσπαθούν να μαντέψουν σωστά τα στατιστικά τους στο FC 27.

Την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Παρασκευή στις 25/09, θα τεθεί σε κυκλοφορία το FC 27 και με αφορμή αυτό τρεις ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού γύρισαν ένα βίντεο προσπαθώντας να μαντέψουν σωστά τα στατιστικά τους, όπως αυτά απεικονίζονται στις κάρτες τους.

Οι Ανδρέας Τεττέη και Παύλος Παντελίδης λοιπόν, που πέρα από αναπόσπαστα κομμάτια του ροτέισον των «Πρασίνων» είναι και πάρα πολύ καλοί φίλοι, έκατσαν σ' ένα τραπέζι, είδαν τις κάρτες τους, προσπάθησαν να βρουν τη βαθμολογία στα στατιστικά που έλειπαν και ύστερα είπαν και τη γνώμη τους σχετικά με τη βαθμολογία που πήραν στις επί μέρους κατηγορίες, αλλά και συνολικά.

     

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