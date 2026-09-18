Ο Δημήτρης Νικολάου ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι διαθέσιμος ενόψει του αγώνα του ΟΦΗ με τον Αστέρα AKTOR στο Ηράκλειο.

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε ιστορικό θρίαμβο επί της Χόφενχαϊμ, όμως δεν... προλαβαίνει να το πανηγυρίσει, καθώς ακολουθεί το κυριακάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα AKTOR, το οποίο θα είναι το τελευταίο πριν τη διακοπή.

Οι Κρητικοί βρέθηκαν κανονικά στο ΒΑΚ μια μέρα μετά τη σπουδαία νίκη τους και από την προπόνηση προέκυψε μια ευχάριστη είδηση για τον Χρήστο Κόντη, καθώς ο Δημήτρης Νικολάου προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς.

Ο Έλληνας στόπερ είχε φύγει από το ματς με τον Ολυμπιακό με σφίξιμο στον προσαγωγό και έχασε τον αγώνα με τη Χόφενχαϊμ, όμως ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του και θα είναι διαθέσιμος κόντρα στους Αρκάδες.

Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς με τους Γερμανούς, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις τεχνικής και αγωνιστικά παιχνίδια.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Μαρινάκης συνέχισε ατομικό πρόγραμμα, όντας το μοναδικό όνομα στο ιατρικό δελτίο των Κυπελλούχων.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο (19/9), μετά το τέλος της οποίας θα γίνει γνωστή η αποστολή.