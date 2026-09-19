Η νίκη - έκπληξη του ΟΦΗ στο Europa League εκτόξευσε τις πιθανότητες της Ελλάδας να καταλάβει την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, με το ποσοστό αγγίζει το 60%.

Η πρεμιέρα του Europa League ολοκληρώθηκε με γαλανόλευκα χαμόγελα μετά τα αποτελέσματα σε Πειραιά και Κρήτη. Σαν μην έφτανε άλλωστε η κρίσιμη νίκη του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια, την επομένη ο ΟΦΗ έκανε τη μεγάλη έκπληξη και επιβλήθηκε με 2-0 της Χόφενχαϊμ για να γράψει μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του.

Οι νίκες των ελληνικών ομάδων αυτόματα επηρέασαν και την προσπάθεια της Ελλάδας να αναρριχηθεί στη βαθμολογία της UEFA και να μπει στην προνομιούχο πρώτη δεκάδα μέχρι το τέλος της σεζόν, με την απόσταση από τις Πολωνία και Τσεχία να ψαλιδίζεται μόλις στους 113 βαθμούς.

Όπερ σημαίνει πως οι ελληνικές ομάδες χρειάζονται μόλις μια έξτρα ισοπαλία ώστε η χώρα μας να προσπεράσει Πολωνούς και Τσέχους στην κατάταξη και να κάνει άλμα στην 10η θέση από τη 12η που βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή. Πόσο πιθανό, ωστόσο, είναι πραγματικά να συμβεί αυτό;

Η δημοφιλής πλατφόρμα στατιστικής ανάλυσης και ποδοσφαιρικών μοντέλων, Football Meets Data, επιχείρησε να δώσει την απάντηση το ερώτημα και η Ελλάδα... τρίβει τα χέρια της από τα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, η νίκη - έκπληξη του ΟΦΗ σε συνδυασμό με την ήττα της Βικτόρια Πλζεν εκτόξευσε τις πιθανότητες στο 59,2% για είσοδο στην πρώτη δεκάδα, με τους Τσέχους από την πλευρά τους να περιορίζονται στο 25,7%.

Σχεδόν ανύπαρκτες μάλιστα χαρακτηρίζονται επί της ουσίας οι πιθανότητες της Πολωνίας, η οποία προς το παρόν μπορεί να προηγείται ελαφρώς της Ελλάδας στην κατάταξη, όμως αγωνίζεται με δυο λιγότερες ομάδες στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα πάντως, η Δανία έχει κερδίσει έδαφος με τέσσερις εκπροσώπους και τη δεδομένη στιγμή έχει περίπου 14% ποσοστό επιτυχίας, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Η βαθμολογία της UEFA

10. Τσεχία 45.125 (4/5)

11. Πολωνία 45.125 (2/5)

12. Ελλάδα 45.012 (4/5)

13. Νορβηγία 38.612 (4/5)

14. Δανία 38.306 (4/4)