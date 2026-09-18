Η αποστολή του Ατρόμητου για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά Tutu Deals (19/9, 19:00).

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με φιλοξενούμενη την Κηφισιά Tutu Deals.

Από αυτήν απουσιάζουν ο Κρίστοφερ Νούνιες, που συνεχίζει την αποθεραπεία του, αλλά και ο Γιώργος Τζοβάρας, που είχε ένα χτύπημα στη γάμπα στην προπόνηση της Κυριακής.

Σε ό,τι αφορά τον Νούνιες, αξίζει να σημειωθεί πως κλήθηκε κανονικά στην αποστολή της Κόστα Ρίκα, για τα παιχνίδια απέναντι στο Κουρασάο, την Αϊτή και τη Νικαράγουα.

Ωστόσο, κρίθηκε πιο σωστό να μείνει εκτός αποστολής και να συνεχίσει να βρίσκεται στο Περιστέρι, μετά την προτροπή των γιατρών.

Η αποστολή του Ατρόμητου

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Σερζίνιο, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας, Τσιλούλης