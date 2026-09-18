Η αποστολή της Κηφισιάς Tutu Deals για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (18/9, 19:00). Mέσα ο Κυριόπουλος, εκτός τέσσερις.

Η Κηφισιά Tutu Deals ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, στην οποία η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θέλει να πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν.

Στη διάθεση του Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται ο... γνώριμος από την πρώτη του θητεία, στη χρονιά της επανόδου, Γιώργος Κυριόπουλος, ο οποίος είναι απόλυτα έτοιμος για την αγωνιστική του επάνοδο μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη τον Ιούλιο του 2025.

Από εκεί και πέρα εκτός παραμένουν οι τραυματίες Βαν Άιμα, Ντε Λουίς, Κούσουλος, όπως και ο Δοϊρανλής, ο οποίος τραυματίστηκε στο ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

Η αποστολή της Κηφισιάς Tutu Deals

Ρόμπερτς, Αναγνωστόπουλος, Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουκάνης, Γιάγκνε, Μαγκανάς, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ, Χριστόπουλος