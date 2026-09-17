Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως 14 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μέσα και πέριξ από την πρώτη ομάδα κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες. Η ιδιαίτερη απόφαση του Ντέσερς.

Αρκετές απουσίες αναμένεται να έχει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ στο Κορωπί την περίοδο του διαλείμματος των εθνικών ομάδων, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ 14 ποδοσφαιριστές που αποτελούν μέλη της πρώτης ομάδας κλήθηκαν από τις χώρες τους.

Ο Δανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ουναΐ και Σαλάχ-Εντίν, που κλήθηκαν από το Μαρόκο, τον Πελίστρι, που βρέθηκε στην πρώτη αποστολή του Ντιέγκο Φορλάν στην Ουρουγουάη, τον Λιβάι Γκαρσία, που πάει στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο, τους Τεττέη και Κυριακόπουλο, που είναι στις κλήσεις της Ελλάδας και τον Ραστόντερ, που θα αγωνιστεί για τη Βόρεια Μακεδονία.

Ακόμη, επτά παίκτες κλήθηκαν σε μικρότερα κλιμάκια εθνικών ομάδων. Ο Γιάγκουσιτς πήγε στην Κ21 της Κροατίας, οι Κάτρης και Κοντούρης στην αντίστοιχη της Ελλάδας ενώ οι Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας και Νεμπής στην Κ17.

Η κίνηση εκτίμησης του Ντέσερς και τα «μάτια» σε Σαλάχ-Εντίν

Στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Νιγηρίας βρέθηκε και ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος, όμως, τελικά δεν θα πάρει μέρος στην προετοιμασία της, μετά από προσωπική του απόφαση και επικοινωνία με τον προπονητή του.

Ο Νιγηριανός στράικερ εξήγησε στον ομοσπονδιακό τεχνικό των «σούπερ αετών» πως θα ήθελε να παραμείνει στην Αθήνα, επειδή δεν έχει περάσει καιρός από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί, με τον Έρικ Σελ να κάνει δεκτή την επιθυμία του.

Με την κίνηση αυτή ο Ντέσερς έδειξε πόσο εκτίμησε τη στήριξη του Παναθηναϊκού σε όλο αυτό το διάστημα με τις ατυχίες που είχε και θέλησε να μείνει εδώ και να δουλέψει, ώστε να βρεθεί στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ενόψει των κρίσιμων αγώνων, που ακολουθούν με την επανέναρξη.

Από κει και πέρα, το απόγευμα της Τετάρτης (16/09) στη Λεωφόρο βρέθηκε ο βοηθός του προπονητή της εθνικής του Μαρόκου για να αξιολογήσει από κοντά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Σαλάχ-Εντίν, τον οποίο ήθελαν να καλέσουν για τα ερχόμενα ματς, όπως και συνέβη.