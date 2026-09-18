Με τον κόσμο στο πλευρό του θα αγωνιστεί στην έδρα του Λεβαδειακού ο Ολυμπιακού καθώς ήδη έχουν πάνω από 2.500 εισιτήρια για το παιχνίδι.

Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Γιαγκελόνια (2-1), ο Ολυμπιακός επιστρέφει σε ρυθμούς πρωταθλήματος καθώς φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό με στόχο την επιστροφή στις νίκες και εντός συνόρων.

Οι Πειραιώτες θα έχουν στο πλάι τους τους οπαδούς τους καθώς αναμένεται ερυθρόλευκη απόβαση στη Λιβαδειά καθώς έχουν φύγει πάνω από 2.500 εισιτήρια, με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες να ζητήσουν επιπλέον «μαγικά χαρτάκια».

Έχουν μείνει λιγότερα από 500 για να γεμίσουν οι δύο θύρες που έχει πάρει η ομάδα και αναμένεται να ζητηθούν και άλλες δύο θύρες.