Ολυμπιακός: Τι είχε να συμβεί 44 ολόκληρους μήνες στο Καραϊσκάκη!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος βλέπει μέσα από το blog του στο Gazzetta, με το δικό του τρόπο, τη νίκη-ανάσα του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Πλάκα πλάκα χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός …

Πρώτον, έβαλε δύο γκολ σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος η, Ευρώπης για πρώτη φορά φέτος! Μετά από τα μηδενικά που είχε με τη ΝΕΚ (0-0) και τον ΟΦΗ (0-1) στο Καραϊσκάκη και μετά το ένα γκολ ανά ματς με τον Ατρόμητο (1-0), τον Αστέρα (1-0), τον Βόλο (1-1) και τη ΝΕΚ εκτός έδρας (1-2).

Δεύτερον, είχε να πετύχει δύο γκολ μέσα στο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα η, την Ευρώπη εφτά ολόκληρους μήνες (!), από το 2-0 επί του Παναιτωλικού στις 21 του περασμένου Φλεβάρη, όταν παρεμπιπτόντως και τότε το δεύτερο γκολ που είχε κλειδώσει το τρίποντο είχε έρθει, όπως χθες, στα τελευταία λεπτά (89’).

Τρίτον, είχε να βρει γκολ από σέντερ φορ του στο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα η, την Ευρώπη οκτώ ολόκληρους μήνες (!), από εκείνο του Ελ Κααμπί στο 1-0 επί του Βόλου στις 24 του περασμένου Γενάρη, με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να παίζει με θλάση και να γίνεται αλλαγή αμέσως μετά το γκολ.

Τέταρτον, είχε να δει σε οποιοδήποτε παιχνίδι του στο Καραϊσκάκη γκολ από τους δύο σέντερ φορ του 10 ολόκληρους μήνες (!!!), από το φοβερό 3-4 με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 του περασμένου Νοέμβρη, όταν είχαν σκοράρει κι ο Ελ Κααμπί κι ο Ταρέμι.

Πέμπτον, είχε να κερδίσει σε οποιοδήποτε παιχνίδι του στο Καραϊσκάκη με δύο γκολ από τους δύο σέντερ φορ του 11 ολόκληρους μήνες (!), από το 2-0 επί της ΑΕΚ με σκόρερ τους Ελ Κααμπί (με πέναλτι) και Ταρέμι.

Έκτον, είχε να κερδίσει στο Καραϊσκάκη με δύο γκολ χωρίς πέναλτι από τους δύο σέντερ φορ του 44 ολόκληρους μήνες (!!!), από το 2-1 επί του ΟΦΗ στις 29 Ιανουαρίου του 2023 με σκόρερ τους Ελ Αραμπί και Μπακαμπού! Και τότε με ανατροπή (από 0-1), με την ίδια εξέλιξη του σκορ, δηλαδή να ισοφαρίζει, όπως χθες, πριν κλείσει το ημίχρονο (στο 39’ τότε, στο 43’ τώρα) και να γυρίζει το ματς με γκολ στα τελευταία λεπτά (στο 76’ τότε, στο 84’ τώρα).

Μετά από όλα αυτά, καταλαβαίνει εύκολα ο καθένας πόσο σημαντικό ήταν αυτό το τρίποντο για τον Ολυμπιακό κόντρα σε μία ομάδα που μπορεί να μην έχει κάποιο «όνομα», αλλά είναι πολύ σκληρό καρύδι για να σπάσει, και το απέδειξε ακόμη και χθες που ήταν φανερά κάτω σε απόδοση από την ομάδα του Ιμανόλ. Ηττήθηκε δε για πρώτη φορά σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της χάνοντας αήττητο εννιά αγώνων μακριά από την Πολωνία με πέντε νίκες και τέσσερις ισοπαλίες (!), μετά από το Μπέτις-Γιαγκελόνια 2-0 στους 8 του Κόνφερενς Λιγκ τον Απρίλιο του 2025.

Ανέδειξα την σπουδαιότητα των γκολ από τους σέντερ φορ (Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ), πολύ απλά γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που είχε λείψει από τον Ολυμπιακό εδώ και πάρα πολύ καιρό και του στερούσε προκρίσεις, αλλά και τίτλους. Μία ομάδα χωρίς γκολ από τους φορ της δεν μπορεί να προχωρήσει, είναι μόνο μία εξαίρεση του κανόνα. Ειδικά μία ομάδα που έχει μάθει να παίζει για τον σέντερ φορ της.

Τέλος πάντων, στον Ολυμπιακό όλοι πήραν μία βαθιά ανάσα χθες το βράδυ. Ήταν μία νίκη που όλος ο οργανισμός την είχε ανάγκη όσο λίγες φορές! Τώρα, σημασία έχει η ομάδα να χτίσει πάνω σε αυτό το ματς, εκμεταλλευόμενη το οξυγόνο που πήρε. Όπερ σημαίνει, διπλό πάση θυσία στη Λιβαδειά την Κυριακή.

Άσχετο: Τελικά, μήπως βγει η καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού αυτή που έκανε μόνος του ο Μαρινάκης, χωρίς να ρωτήσει κανένα. Ο Φρόιλερ, τον οποίο ήθελε να τον πάρει ένα μήνα, από τα μέσα Ιουλίου, πριν τον φέρει (17 Αυγούστου), αλλά…Ας το σταματήσω εδώ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι σαφές ότι ο Ολυμπιακός είχε δουλέψει πολύ την κομπίνα της εκτέλεσης κόρνερ από τον Τσικίνιο στο πρώτο δοκάρι για κεφαλιά του Ζότα. Έγινε τέσσερις φορές (!) στο α΄ ημίχρονο και την τέταρτη ήρθε επιτέλους το γκολ, αφού στις άλλες τρεις κεφαλιές δεν είχε γίνει η ζημιά στους Πολωνούς-στις δύο είχαν γλιτώσει για λίγο.

Όπως επίσης ο Ιμανόλ είχε επενδύσει πολύ στην στοχευμένη πίεση πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα, που δύο φορές πήγε να την πατήσει άσχημα, αλλά ήταν τυχερός γιατί ο Τσικίνιο είχε πολύ κακές επιλογές σε φάσεις που εύκολα θα μπορούσαν να γίνουν γκολ, ειδικά η πρώτη, εκεί που η πάσα του στον Γκονζάλες ήταν απογοητευτική.

Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού δυσκόλεψε πολύ το χτίσιμο των επιθέσεων της Γιαγκελόνια από πίσω με την εντολή στους Τσικίνιο, Γκονζάλες να τοποθετούνται ακριβώς στην γραμμή της περιοχής της όταν είχε την μπάλα στα πόδια ο τερματοφύλακας της. Και με τους Ζέλσον, Φρόϊλερ, Έσε, Ζότα σε μία ευθεία πίσω τους σε λίγα μέτρα, κάτι σαν 4-4-2, με τις τρεις γραμμές στα 30 μέτρα του δεύτερου μισού του γηπέδου.

Γενικά ήταν φανερό ότι ο Ιμανόλ το είχε όπως λέμε διαβάσει καλά το παιχνίδι. Άφησε τις πολλές πολλές πασίτσες που ζητούσε στο ματς με τον ΟΦΗ το Σάββατο και το πήγε περισσότερο στην ένταση, στην πίεση, στα κλεψίματα, αξιοποιώντας έτσι και τον παράγοντα έδρα σε ένα Καραϊσκάκη που ήταν πιο καυτό από ποτέ εδώ και πολύ καιρό

Και για το τέλος ένα ιμότζι