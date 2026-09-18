Σ' ένα ξεκαρδιστικό βίντεο οι Τσάπρας, Κάτρης και Κοντούρης προσπαθούν να βρουν τα στατιστικά τους στο FC 27.

Σε μία εβδομάδα από σήμερα, στις 25/09, κυκλοφορεί το FC 27 και με αφορμή αυτό τρεις ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού γύρισαν ένα βίντεο προσπαθώντας να μαντέψουν τα στατιστικά που τους έχουν βάλει στο παιχνίδι.

Ο λόγος για τους Γιώργο Κάτρη, Σωτήρη Κοντούρη και Τριαντάφυλλο Τσάπρα, που αποτελεί όλοι μέλη του βασικού ροτέισον της πρώτης ομάδας των «πράσινων». Οι τρεις τους, που κάνουν και πολύ καλή παρέα, έκατσαν σ' ένα τραπέζι, είδαν τις κάρτες τους, προσπάθησαν να βρουν τη βαθμολογία στα στατιστικά που έλειπαν και ύστερα είπαν και τη γνώμη τους σχετικά με τη βαθμολογία που πήραν στις επί μέρους κατηγορίες, αλλά και συνολικά.

Δείτε το υπέροχο βίντεο με τους τρεις νεαρούς ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού»: