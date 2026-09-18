Η Ελλάδα πλέον φτιάχνει το ευρωπαϊκό της μέλλον

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τα δεδομένα της παρουσίας της χώρας μας τα επόμενα χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αν υπάρξει η ανάλογη συνέχεια στο εφετινό ξεκίνημα των ομάδων μας με ποσοστό νικών πάνω από 50%.

Παρά τον καλοκαιρινό αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, που θα ήταν πλήρως καταστροφικός τα προηγούμενα χρόνια για τα ευρωπαϊκά δεδομένα της χώρας μας, όλα πλέον δείχνουν ότι και με τη συμπαράσταση του καταπληκτικού ΟΦΗ και η εφετινή σεζόν θα αποτελέσει για τις ομάδες μας συνέχεια των τριών προηγούμενων, που έθεσαν τις βάσεις για τη μεγάλη επιστροφή της Ελλάδας στο top-10 της βαθμολογίας της UEFA.

Οι 11 μέχρι σήμερα νίκες στους πρώτους 21 αγώνες της σεζόν αποτελούν το καλύτερο ευρωπαϊκό ξεκίνημα σε σύγκριση και με τις τρεις προηγούμενες σεζόν κατά τις οποίες οι ομάδες μας παρουσίασαν επιδόσεις ανώτερες και από εκείνες στις αρχές του αιώνα όταν η πρώτη δεκάδα δεν αποτελούσε είδηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο!

Βεβαίως υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά αν αναλογιστεί κανείς ότι ως προς το κυρίως μενού της ευρωπαϊκής σεζόν έχουν γίνει μόλις τρεις από τους τριάντα εγγυημένους… ελληνικούς αγώνες στη League Phase των τριών διοργανώσεων και έχουν ολοκληρωθεί μόλις οι δύο από τις δέκα ευρωπαϊκές εβδομάδες, πριν από τα νοκ άουτ του Φεβρουαρίου!

Αυτό όμως που πλέον επιβεβαιώνεται για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους συλλόγους μας είναι η σταθερότητα της τελευταίας τριετίας και το γεγονός ότι δεν είναι πλέον μόνο δύο οι ομάδες που δίνουν ευρωπαϊκούς βαθμούς, όπως ίσχυε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ μέχρι και τη σεζόν 2023-24 όταν για να προλάβουμε την 9η θέση εκείνης της σεζόν οι δύο ομάδες είχαν συγκεντρώσει τους 44,500 από τους συνολικά 57,000 βαθμούς της ελληνικής συγκομιδής.

Το γεγονός ότι στην εφετινή ελληνική συγκομιδή ο ΟΦΗ είναι στην ουσία δεύτερος σε προσφορά βαθμών στην Ελλάδα με μόλις τρία ματς (έχει δώσει 4,000 βαθμούς σε σχέση με τους 4,500 του Παναθηναϊκού, πίσω από τους 9,500 της ΑΕΚ στην οποία όμως έχει ήδη πιστωθεί το μπόνους θέσης στη βαθμολογία) είναι ίσως μεγαλύτερος παράγοντας ασφαλείας από την ελάχιστη πλέον διαφορά της μισής ισοπαλίας που μας χωρίζει από τη 10η θέση της ευρωπαϊκής βαθμολογίας.

Όπως και το γεγονός ότι πριν καν ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική της League Phase και στις τρεις διοργανώσεις η χώρα μας έχει σκαρφαλώσει στην 9η θέση της εφετινής βαθμολογίας, κάτι που και τα τρία προηγούμενα χρόνια το κατάφερνε με πολύ κόπο και ιδρώτα προς το τέλος της σεζόν.

Το εκπληκτικό είναι ότι η διαφορά των 0,113 πόντων που μας χωρίζει αυτή τη στιγμή από τον πολυπόθητο στόχο του ευρωπαϊκού top-10 είναι η ίδια ακριβώς διαφορά με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή σεζόν με την Τσεχία να κρατάει τελικά τη 10η θέση, τη χώρα μας να μένει στην 11η και για αυτή τη διαφορά ο πρωταθλητής Ελλάδας 2027 δεν έχει την απευθείας θέση στη League Phase του Champions League, αλλά θα ξεκινήσει όπως αυτό το καλοκαίρι η ΑΕΚ από τα πλέι οφ.

Τώρα όμως έχουμε μια χρονιά μπροστά μας να παλέψουμε, ενώ πέρσι καταφέραμε να φτάσουμε τόσο κοντά στην Τσεχία με τη νίκη της ΑΕΚ επί της Ράγιο Βαγιεκάνο που δεν ήταν όμως αρκετή για την πρόκριση στους τέσσερις του Conference…

Και αν είχαμε κάνει το πέντε στα πέντε σε League Phase, αν δεν είχε αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, θα περιμέναμε απλώς την επικύρωση του top-10 και με πολύ καλύτερες ακόμα προϋποθέσεις. Αλλά με τα αν δεν γίνεται δουλειά, δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό, αλλά θα πρέπει να χαρούμε που ο ΟΦΗ δείχνει ότι θα κάνει αισθητή την παρουσία του στο Europa League, έστω κι αν… θέλαμε να τον στείλουμε στο Conference για περισσότερους βαθμούς! Απλά λογαριάζαμε χωρίς τον ξενοδόχο της Κρήτης…

Kαι το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι η κατάσταση θα περιέλθει πλήρως στα χέρια των ομάδων μας μετά το τέλος της εφετινής ευρωπαϊκής σεζόν και το ξεκίνημα της επόμενης, όταν από την ελληνική 5ετία θα έχει βγει η καταστροφική σεζόν 2022-23 με την 41η θέση πίσω από τη Μάλτα και τα Φερόε…

Χωρίς αυτή τη σεζόν η Ελλάδα θα ήταν σήμερα στην 8η και όχι στην 12η θέση (πίσω από Τσεχία και Πολωνία), θα ήταν πάνω από Τουρκία και Ολλανδία και σε σχετικά κοντινή απόσταση από το έβδομο Βέλγιο σε μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε γιατί μπορεί σε τελική ανάλυση και τα νούμερα να του είναι αδιάφορα και η ζωή του να μην αλλάζει πολύ από τη θέση της Ελλάδας στο UEFA ranking…

Τι σημαίνουν η 9η και η 10η θέση

Η 10η θέση σημαίνει ότι ο πρωταθλητής Ελλάδας θα έχει απευθείας θέση στη League Phase του Champions League χωρίς προκριματικά. Όχι ο εφετινός, μιλάμε πάντα για τη σεζόν 2027-28…

Η 9η θέση, για το μέλλον, σημαίνει τρία εξασφαλισμένα ευρωπαϊκά εισιτήρια κάθε χρόνο για τη χώρα μας γιατί ο δεύτερος του πρωταθλήματος θα ξεκινάει από τον τρίτο προκριματικό στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, όπως φέτος ο Ολυμπιακός αλλά εκείνος το πέτυχε λόγω του υψηλού του συλλογικού συντελεστή.

Ογδοη και ένατη θέση είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά η έβδομη εξασφαλίζει και στον Κυπελλούχο Ελλάδας απευθείας θέση στο Europa League χωρίς προκριματικά…

Όλα αυτά όμως από του χρόνου και με την προϋπόθεση να έχει συνέχεια το πολύ καλό ευρωπαϊκό μας ξεκίνημα όταν στην παρέα προστεθεί και ο Παναθηναϊκός με τη δική του πρεμιέρα στο Conference στο φουλ τριήμερο 13-14 και 15 Οκτωβρίου.