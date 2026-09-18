Ban της FIFA στην Ιντερνασιονάλ επειδή δεν πλήρωσε τον Ολυμπιακό

Δύσκολα τα πράγματα στην Ιντερνασιονάλ στη Βραζιλία καθώς η FIFA της έκανε ban μεταγραφών για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα λόγω... Ολυμπιακού.

Σε μία αρκετά δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ του Ελίασον καθώς η FIFA την τιμώρησε με ban για απαγόρευση μεταγραφών για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα (!) και αυτή τη φορά υπάρχει... ελληνικός λόγος από πίσω.

Όπως αναφέρει το «ge», ο βραζιλιάνικος σύλλογος χρωστάει χρήματα στον Ολυμπιακό από τη μεταγραφή του Ραμόν τον Γενάρη του 2025, με αποτέλεσμα να δεχθεί την ποινή από την παγκόσμια ομοσπονδία.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες είχαν συμφωνήσει την πώληση του Βραζιλιάνου ακραίου μπακ αντί 1,5 εκατ. ευρώ ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει εξοφληθεί το ποσό στην ελληνική ομάδα, με αποτέλεσμα να έρθουν τα προβλήματα στον βραζιλιάνικο σύλλογο, σε συνέχεια του πρώτου ban που αφορούσε τον αμυντικό Ζουνίνιο της Μίντιλαντ τον Φλεβάρη του 2025.

Το απίστευτο της υπόθεσης, είναι ότι Βραζιλιάνος αμυντικός αυτή τη στιγμή βρίσκεται δανεικός στη Βιτόρια και με την Ιντερνασιονάλ έπαιξε μόλις 12 παιχνίδια χωρίς να εντυπωσιάσει, εξού και η αποχώρηση του ως δανεικός. Από την άλλη, και στον Ολυμπιακό είχε μέτριες εμφανίσεις, μετρώντας μόλις 11 ματς.