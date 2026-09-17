Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε δανεικό τον Αϊντόν Σέχου στον Πύργο για τη φετινή σεζόν.

Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από την Χαλ, ο Αϊντόν Σέχου δεν θα παραμείνει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για τη φετινή σεζόν, όπως και αναμενόταν, αφού παραχωρήθηκε δανεικός στον Πύργο, ο οποίος αγωνίζεται στη Superleague 2.

Ο 19χρονος Αλβανοάγγλος επιθετικός μέσος ήρθε στους «πράσινους» από την αγγλική Χαλ στις αρχές του Ιουλίου, με το κόστος της μεταγραφής του να μην ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Το συμβόλαιο που υπέγραψε έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ενώ υπάρχει και οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.

Την περασμένη σεζόν εκείνος πραγματοποίησε μόλις οκτώ συμμετοχές, τέσσερις με την Κ21 των «τιγρών» και τέσσερις με τη Σκάρμπορο στη National League North.