Άιντον Σέχου: Το hot project της Χαλ που έρχεται για να φωτίσει το μέλλον του Παναθηναϊκού

Το Gazzetta συστήνει στο ποδοσφαιρικό κοινό τον Άιντον Σέχου που έρχεται στον Παναθηναϊκό για το παρόν αλλά (κυρίως) για το μέλλον.

Σε μία κίνηση που αφορά το μέλλον έκανε προχώρησε ο Παναθηναϊκό καθώς επένδυσε στο ταλέντο του 19χρονου Αλβανού χαφ, Άιντον Σέχου, ο οποίος άφησε την Premier League και τη Χαλ για χάρη του «τριφυλλιού».

Ένα deal που από τη μία δείχνει τη διάθεση της ομάδας να φτιάξει πέρα από το παρόν, και το μέλλον της με μονάδες που έχουν το potential για κάτι παραπάνω και από την άλλη, ότι το πλάνο που παρουσιάζει είναι ικανό για να πείσει τέτοιου είδους ταλέντα να επιλέξουν την Ελλάδα και το κλαμπ για να εξελίξουν το ταλέντο τους.

Ο νεαρός μέσος είναι μία τέτοια περίπτωση καθώς θεωρούταν ως ένα από τα hot project της Χαλ και ο Παναθηναϊκός κατάφερε να τον κάνει δικό του βγάζοντας και ένα σημαντικό ποσό από τα ταμεία του.

Το Gazzetta σας προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίσετε καλύτερα τον 19χρονο ποδοσφαιριστή που βρέθηκε στην Αγγλία για ένα καλύτερο μέλλον, εκμεταλλεύτηκε την κάθε ευκαιρία και ήδη είναι διεθνής με την Κ21 της Αλβανίας.

Γεννημένος στις 11 Οκτώβριο του 2006, ο Άιντον Σέχου ξεκίνησε από αρκετά νεαρή ηλικία το ποδόσφαιρο με την ακαδημία της Σάουθεντ να είναι εκείνη που τον εξέλιξε μέσα στα χρόνια. Εκεί αναπτύχθηκε, μεγάλωσε και μέχρι τα 18 του, όταν και έφυγε για την Χαλ, είχε φτάσει ένα εξαιρετικό επίπεδο παίζοντας σε τρεις διαφορετικές θέσεις.

Αυτό ήταν άλλωστε που κέντρισε το ενδιαφέρον των ανθρώπων της Χαλ καθώς μπορούσε να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικό χαφ και 8άρι όσο και ως δεξί ακραίο μπακ, εντυπωσιάζοντας με τις εμφανίσεις του ενώ με τον καιρό μπορούσε να καλύψει και τη θέση στο «10».

«Το θράσος του μας κέρδισε» είχε παραδεχθεί ο υπεύθυνος των ακαδημιών της αγγλικής ομάδα, με τον Σέχου να μπαίνει σχεδόν αμέσως σε επίπεδο Κ21 παρότι ήταν μόλις 17 στα 18 έτη της ζωής του.

Οι εμφανίσεις και η εξέλιξη του έπεισαν γρήγορα το κλαμπ να τον κάνει επαγγελματία και να προχωρήσει και σε ανανέωση του συμβολαίου του πριν από λίγες εβδομάδες. Έπαιξε με την Κ18 αρχικά, στη συνέχεια έγινε μόνιμο μέλος της Κ21 και πέρσι αποφασίστηκε για λίγους μήνες να παραχωρηθεί στην Σκαρμπόροου της έκτης κατηγορίας με την οποία μέτρησε τέσσερις συμμετοχές μέσα σε ένα τρίμηνο.

Την ίδια στιγμή, η αλβανική ομοσπονδία έκανε τα αδύνατα, δυνατά για να πάρει το μέρος της καταγωγής του καθώς έχει δικαίωμα να αγωνιστεί και με την Αγγλία. Μέχρι στιγμή φαίνεται ότι το αλβανικό ποδόσφαιρο έχει ένα δυνατό χαρτί για το άμεσο μέλλον αφού έχει ήδη 10 συμμετοχές με την Κ21 και ένα γκολ.

Οι επιδόσεις του είναι σε εξαιρετικό βαθμό και για αυτό δέχεται συνεχώς θετικά σχόλια από τους ανθρώπους της αλβανικής ομοσπονδίας ενώ έχει μόνιμη θέση στις κλήσεις της Κ21 εδώ και έναν χρόνο.

Ο προπονητής της Κ18, ο Γκριμπλ είχε πει τα εξής για τον 19χρονο χαφ: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Aidon αποφάσισε να συμμετάσχει μαζί μας. Η επιθυμία του να εντυπωσιάσει ήταν εμφανής από την πρώτη μέρα που ήταν μαζί μας. Είναι ένας παίκτης με καλά τεχνικά χαρακτηριστικά και απίστευτα θαρραλέος.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων του επέτρεψε να δείξει ότι μπορεί να επηρεάσει τα παιχνίδια με τον τρόπο που χρειάζεται ένας παίκτης της Χαλ Σίτι.

Έχει ακόμα πολλά να μάθει, ειδικά με τον τρόπο που παίζουμε ποδόσφαιρο, αλλά είναι ένα άτομο που μπορεί να προπονηθεί εύκολα και είναι αποφασισμένος να βελτιώνεται κάθε μέρα. Όλο το προσωπικό ανυπομονεί να τον βοηθήσει να βελτιωθεί την επόμενη σεζόν».

Όσον αφορά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, μιλάμε για έναν παίκτη που πέρα από το γεγονός ότι παίζει σε διάφορες θέσεις, έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό report στη Χαλ. Εξαιρετική αντίληψη του χώρου της μεσαίας γραμμής, πολλά χιλιόμετρα για να καλύψει χώρους και σημαντικός στο να μεταφερθεί η μπάλα από πίσω προς τα μπροστά.

Σίγουρα χρειάζεται να ωριμάσει λίγο περισσότερο στο παιχνίδι του και να μην παίρνει επιπόλαιες αποφάσεις όμως η προετοιμασία στη Χαλ ήταν επιπέδου Championship δείχνοντας ότι έχει προσαρμοστεί στις εντάσεις του επιπέδου.

Όλα θα φανούν στο γήπεδο. Μέχρι τότε, ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει μία κίνηση που έχει όλο το μέλλον μπροστά του.