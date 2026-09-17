Η Superleague τιμώρησε τον Θεόδωρο Καρυπίδη με ποινή απαγόρευσης εισόδου σε γήπεδο και αποδυτήρια για την συμπεριφορά του στο ΠΑΟΚ-Άρης.

Βγήκαν οι αποφάσεις από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της διοργανώτριας αρχής για τα όσα έγιναν στην 4η αγωνιστική της Superleague και προχώρησε στην τιμωρία του προέδρου του Άρη, Θεόδωρου Καρυπίδη.

Ο ισχυρός άντρας των «κίτρινων» τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για 15 μέρες για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ενώ από εκεί και πέρα, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

«Αυτές είναι οι αποφάσεις του πειθαρχικού οργάνου:

-Επιβάλλει στον Θ. ΚΑΡΥΠΙΔΗ για τις πράξεις, για τις οποίες κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, την ποινή της απαγόρευσης της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για δεκαπέντε (15) ημέρες (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’, δ’, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ).

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή των δύο (2.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ.

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ α) τη χρηματική ποινή των δύο (2.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ.

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ)».