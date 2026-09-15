Ο Άρης δεν θα παραστεί στις σημερινές εκδηλώσεις της ΕΠΟ με την UEFA στη Θεσσαλονίκη, σε μία ακόμη κίνηση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο ντέρμπι της Τούμπας.

Σε μία ακόμη κίνηση που αποτυπώνει τη δυσαρέσκειά του για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι της Τούμπας, προχωρά ο Άρης, επιλέγοντας να μην παραστεί στις σημερινές εκδηλώσεις της ΕΠΟ με την UEFA στη Θεσσαλονίκη.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ είχε προσκληθεί, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες της Super League, όμως αποφάσισε να μην ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση. Αρχικά, ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης της ΠΑΕ, Θωμάς Βράνος, επρόκειτο να δώσουν το «παρών», ωστόσο τελικά δεν θα παραστούν. Η απόφαση αυτή αποτελεί ουσιαστικά μία ακόμη κίνηση διαμαρτυρίας από την πλευρά του Άρη, ο οποίος έχει εκφράσει έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Αντρέα Κολόμπο στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και προστίθεται σε μία σειρά κινήσεων μέσω των οποίων επιχειρεί να δείξει ότι δεν θεωρεί το θέμα της διαιτησίας λήξαν.

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΑΕ Άρης θα αποστείλει αίτημα προς την ΚΕΔ, ζητώντας να της δοθούν τα ηχητικά από τις συνομιλίες του Κολόμπο με το VAR για τις αμφισβητούμενες φάσεις του αγώνα της Τούμπας.

