Ο Φρέντρικ Γένσεν έχει 469 λεπτά με τον Άρη σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, αλλά παραμένει εκτός Εθνικής Φινλανδίας και δεν έκρυψε την ενόχλησή του

Ο Φρέντρικ Γένσεν έχει σταθερό ρόλο στον Άρη στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, ωστόσο αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να του ανοίξει ξανά την πόρτα της Εθνικής Φινλανδίας.

Ο 29χρονος μέσος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού Γιάκομπ Φρις να τον αφήσει εκτός των τελευταίων κλήσεων, επισημαίνοντας μάλιστα ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού ή φυσικής κατάστασης. «Έχω παίξει σε κάθε παιχνίδι με τον σύλλογό μου και είμαι 100% υγιής και χωρίς τραυματισμό», ανέφερε στη «Hufvudstadsbladet», θέλοντας να ξεκαθαρίσει ότι η απουσία του από την Εθνική δεν σχετίζεται με την αγωνιστική του ετοιμότητα.

Οι αριθμοί του με τον Άρη ενισχύουν αυτή την εικόνα. Ο Γένσεν έχει αγωνιστεί και στις πέντε πρώτες αγωνιστικές του Πρωταθλήματος, με τέσσερα γεμάτα 90λεπτα και συνολικά 385 λεπτά συμμετοχής, ενώ έχει καταγράψει ακόμη μία παρουσία στο Κύπελλο για 84 λεπτά. Παρά τον σταθερό χρόνο συμμετοχής, η εξήγηση που έχει λάβει από τον Φρις είναι ότι, στην παρούσα φάση, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θεωρεί πως προσφέρει αρκετά ώστε να βρίσκεται στις επιλογές της Εθνικής.

Η συγκεκριμένη απόφαση έχει προκαλέσει συζήτηση στη Φινλανδία, καθώς δεν είναι μόνο ο Γένσεν που έμεινε εκτός, αλλά και άλλοι ποδοσφαιριστές με ενεργό ρόλο στους συλλόγους τους. Για τον μέσο του Άρη, πάντως, η απουσία από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει πλέον διάρκεια. Με τη Φινλανδία μετρά συνολικά 37 συμμετοχές και οκτώ γκολ, από το 2017, ωστόσο η τελευταία του εμφάνιση χρονολογείται από τις 4 Σεπτεμβρίου 2025, σε φιλικό απέναντι στη Νορβηγία.

Οι δηλώσεις του επαναφέρουν τη συζήτηση γύρω από τη θέση του στην Εθνική, με τον ίδιο να παραμένει εκτός κλήσεων εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, παρά τον σταθερό χρόνο συμμετοχής που έχει φέτος στον Άρη.

