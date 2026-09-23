Σε ιδιαίτερη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κατάσταση στην Καλαμαριά, οι ποδοσφαιριστές του Άρη έδωσαν χαρά σε μικρούς και μεγάλους.

Το event πραγματοποιήθηκε σε αθλητικό κατάστημα με το οποίο έχει συνεργασία η ΠΑΕ Άρης και στην όμορφη εκδήλωση έδωσαν το παρών οι Φαμπιάνο Λέισμαν, Λορέν Μορόν, Μανού Γκαρθία, Ρικάρντο Βέλιο και ο Γιάννης Γιαννιώτας. Μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά, να φωτογραφηθούν αλλά και να συζητήσουν με τους ποδοσφαιριστές του Άρη.