Άρης: Μοίρασαν χαρά και αυτόγραφα οι παίκτες
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Σε ιδιαίτερη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κατάσταση στην Καλαμαριά, οι ποδοσφαιριστές του Άρη έδωσαν χαρά σε μικρούς και μεγάλους.
Το event πραγματοποιήθηκε σε αθλητικό κατάστημα με το οποίο έχει συνεργασία η ΠΑΕ Άρης και στην όμορφη εκδήλωση έδωσαν το παρών οι Φαμπιάνο Λέισμαν, Λορέν Μορόν, Μανού Γκαρθία, Ρικάρντο Βέλιο και ο Γιάννης Γιαννιώτας. Μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά, να φωτογραφηθούν αλλά και να συζητήσουν με τους ποδοσφαιριστές του Άρη.
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