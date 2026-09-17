Πρόεδρος Στεάουα για Ποπέσκου: «Δεν είμαστε κλέφτες, ο Λεβαδειακός τα ήξερε όλα»

Πως γνώριζαν τα πάντα στον Λεβαδειακό για τα εξωγηπεδικα προβλήματά του Ποπέσκου, υποστηρίζει ο ισχυρός άνδρας της Στεάουα Βουκουρεστίου.

Νέα αναφορά του Τζίτζι Μπεκάλι ήρθε στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του Οκτάβιαν Ποπέσκου, με τον ιδιοκτήτη της Στεάουα Βουκουρεστίου να υποστηρίζει πως ο Λεβαδειακός γνώριζε τα πάντα για την περίπτωση του Ρουμάνου ποδοσφαιριστή. Μάλιστα πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα της Βοιωτίας.

Ο Ποπέσκου είναι ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του Χαραλάμπους όμως τις τελευταίες ημέρες έχει απασχολήσει έντονα τα ρουμανικά ΜΜΕ για ζητήματα που αφορούν τη ζωή του εκτός γηπέδου. Καθώς τις προηγούμενες μέρες έγινε γνωστό πως ο 24χρονος εξτρέμ ο νοσηλεύτηκε σε κλινική για χρήση αερίου γέλιου....

Μετά το περιστατικό αυτό ο Μπεκάλι, μιλώντας εκ νέου για την υπόθεση, τόνισε πως η FCSB είχε ενημερώσει τους ανθρώπους του Λεβαδειακού για την ζωή του 24χρονου εξτρεμ

«Ο ιδιοκτήτης του Λεβαδειακού είχε ενημερωθεί για όλα. Δεν είμαστε κλέφτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο ίδιος ο Ποπέσκου είχε μιλήσει προσωπικά με τον ιδιοκτήτη του Λεβαδειακού, ο οποίος γνώριζε την κατάσταση και έδωσε το «οκ» για την ολοκλήρωση του δανεισμού του. Αξίζει να αναφέρουμε πως μεταξύ άλλων τόνισε πως ο 24χρονος εξτρέμ ετοίμασε βαλίτσες για Ελλάδα επροκειμένου να απομακρυνθεί από τον κύκλο ανθρώπων που είχε στη Ρουμανία.