Οι μεταγραφικές κινήσεις του Λεβαδειακού συνεχίζονται με τους Βοιωτούες να ανακοινώνουν την απόκτηση του 26χρονου μεσοεπιθετικού, Οκτάβιαν Ποπέσκου.

Αύριο 15/9 ολοκληρώνονται οι μεταγραφικές κινήσεις με τις ομάδες να κινούνται για να καλύψουν τα όποια κενά έχουν δει πως υπάρχουν. Ο Λεβαδειακός είναι μία από αυτές με τους Βοιωτούς να ανακοινώνουν την απόκτηση του Οκτάβιαν Ποπέσκου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Οκτάβιαν Ποπέσκου, με μεταγραφή από την FCSB (Στεάουα Βουκουρεστίου).

Γεννημένος στις 27/12/2002, στο Ταργκόβιστε της Ρουμανίας. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στα άκρα της επίθεσης.

Έχει αγωνιστεί σε όλα τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων της πατρίδας του (7 συμ. στην εθνική Ανδρών της Ρουμανίας) και στα 23 του χρόνια μετράει ήδη δύο πρωταθλήματα (2024, 2025) και δύο Super Cup (2024, 2025) με την FCSB (Στεάουα Βουκουρεστίου).

Στον ρουμανικό σύλλογο έχει περάσει όλα τα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας, μετρώντας συνολικά 234 συμμετοχές με 28 γκολ και 30 ασίστ, εκ των οποίων οι 38 και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Φέτος έχει αγωνιστεί ήδη σε οκτώ παιχνίδια με την ομάδα του Βουκουρεστίου (1 γκολ, 4 ασίστ), με τις δύο εξ αυτών στα προκριματικά του Conference League (1 γκολ, 1 ασίστ).

Οκτάβιαν σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!».