Η αναφορά των ΜΜΕ της Ρουμανίας για τον νέο παίκτη του Λεβαδειακού Οκτάβιαν Ποπέσκου.

Ο Οκτάβιαν Ποπέσκου ανήκει πλέον στον Λεβαδειακό. Ο 24χρονος εξτρέμ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Βοιωτίας αποκτήθηκε με μεταγραφή από τη Στεάουα.

Τα ΜΜΕ της Ρουμανίας, ωστόσο, αποκάλυψαν μία απίθανη ιστορία. Ανέφεραν ότι ο ταλαντούχος παίκτης νοσηλεύτηκε σε κλινική για χρήση αερίου γέλιου κι ότι έσπευσε να τον βοηθήσει ο νυν δεξιός μπακ του Λεβαδειακού, ο Πάντεα μαζί με τη μητέρα του που είναι νοσοκόμα.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ της gsp.ro: «Ο Οκτάβιαν Ποπέσκου έφυγε δανεικός για τον Λεβαδειακό, στην Ελλάδα, αλλά αφήνει πίσω του μια αμφιλεγόμενη υπόθεση. Φέρεται να βρέθηκε σε άθλια κατάσταση, ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης αερίου γέλιου. Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως και συμπληρώνουν την εικόνα των όσων συνέβησαν. Φαίνεται ότι τα προβλήματά του κρατάνε περισσότερο από έναν χρόνο.

Ο Τάβι Ποπέσκου εξαφανίστηκε ξαφνικά λίγες μέρες πριν από τον αγώνα εναντίον της UTA. Οι αξιωματούχοι του συλλόγου προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τον ποδοσφαιριστή, αλλά δεν μπόρεσαν να τον βρουν.

Ο Ποπέσκου φέρεται να κατανάλωσε αέριο γέλιου, μια ουσία που προκαλεί βραχυπρόθεσμη κατάσταση ευφορίας και η οποία δεν απαγορεύεται στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία και οι πυροσβέστες πήγαν στο σπίτι του Ποπέσκου κι επειδή δεν είχε τις αισθήσεις του, έσπασαν την πόρτα για να μπουν στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής βρέθηκε σε κατάσταση ευφορίας, μαζί με ένα άλλο άτομο, περιτριγυρισμένος από μπαλόνια υποξειδίου του αζώτου. Αργότερα, παραλήφθηκε από ιατρική ομάδα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Alexandru Obregia» για ν' αξιολογηθεί η κατάστασή του.

Λίγο αργότερα, ο Ποπέσκου στάλθηκε δανεικός στην Ελλάδα, χωρίς ο Λεβαδειακός να έχει μόνιμη ρήτρα μεταγραφής.

Σύμφωνα με το GSP.ro, τα προβλήματα του Τάβι Ποπέσκου δεν ήταν τα πρώτα. Ωστόσο, πηγές στον σύλλογο κάνουν λόγο για ένα άλλο, παρόμοιο, παλαιότερο επεισόδιο. Ο ποδοσφαιριστής φέρεται να πέρασε μια παρόμοια κατάσταση πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, όταν ένιωσε αδιαθεσία και στράφηκε στον καλό του φίλο, Αλεξάντρου Πάντεα, τότε συμπαίκτη του στη Στεάουα.

Ο Πάντεα φέρεται να πήγε να τον βοηθήσει, μαζί με τη μητέρα του, η οποία είναι νοσοκόμα. Αργότερα, οι δυο τους φέρεται να μάλωναν και να μην μιλούσαν για λίγο.

Πλέον, οι δυο τους θα είναι ξανά συμπαίκτες στον Λεβαδειακό, όπου ο Ποπέσκου παραχωρήθηκε δανεικός από την FCSB. Η στενή σχέση μεταξύ των δύο θα μπορούσε να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο ποδοσφαιριστής δέχτηκε πιο εύκολα τη μεταγραφή στην Ελλάδα, ειδικά επειδή ο Πάντεα μπορεί να είναι ξανά μαζί του. Στην Ελλάδα, ο Τάβι Ποπέσκου θα έχει στο πλευρό του επίσης τους Ηλία Χαραλάμπους και Μιχάι Πιντίλι, πρώην προπονητές της FCSB».