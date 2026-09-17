Η διάθεση των εισιτηρίων για το Άρης–Ηρακλής ξεκίνησε, ενώ παραμένει σε αναμονή η απόφαση για τη Θύρα 1 και την παρουσία μεμονωμένων φίλων των «κυανόλευκων».

Η ΠΑΕ Άρης έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι του Σαββάτου (19/9, 19:30) με τον Ηρακλή στο «Κλεάνθης Βικελίδης», την ώρα που παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της παρουσίας μεμονωμένων φίλων των «κυανόλευκων» στη Θύρα 1.

Η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, με τις τιμές να έχουν οριστεί στα 20 ευρώ για τη Θύρα 3, στα 35 ευρώ για τη Θύρα 2, στα 40 ευρώ για τη Θύρα 9 και στα 50 ευρώ για τη Θύρα 7. Στη Θύρα VIP «Άλκης Καμπανός» το εισιτήριο κοστίζει 150 ευρώ. Για παιδιά έως 14 ετών, οι τιμές είναι 5 ευρώ στις Θύρες 2 και 3, 10 ευρώ στις Θύρες 7 και 9 και 75 ευρώ στη VIP.

Την ίδια στιγμή, δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει οριστικά τι θα ισχύσει για τους φιλάθλους του Ηρακλή. Η Αστυνομία έχει ήδη αποφασίσει την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατεθούν εισιτήρια σε μεμονωμένους φίλους των «κυανόλευκων» για τη Θύρα 1. Η τελική απόφαση αναμένεται από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Εφόσον δοθεί το «πράσινο φως», η Θύρα 1 θα διατεθεί για φιλάθλους του Ηρακλή, καθώς εδώ και καιρό υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες για ανταλλαγή εισιτηρίων.

Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να υπάρξει μετακίνηση των φίλων του Άρη που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια για τη συγκεκριμένη θύρα, με την ΠΑΕ να τους κατευθύνει σε άλλες διαθέσιμες θέσεις του «Κλεάνθης Βικελίδης».