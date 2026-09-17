Ολυμπιακός: Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ μίλησε για τη μεταγραφή του Μάριους
Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί ήταν η τελευταία κίνηση του Ολυμπιακού στο μεταγραφικό παζάρι, με τους Πειραιώτες να τον φέρνουν την Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης (17/09) προκειμένου ο ίδιος να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα και να τεθεί στις υπηρεσίες του Αλγκουαθίλ.
Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, μίλησε στα τουρκικά ΜΜΕ και αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες του deal, το κόστος της μεταγραφής αλλά και το τι ήθελε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.
Αναλυτικά: «Ήθελε πραγματικά να φύγει. Αν δεν έφευγε, θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε πρόβλημα για εμάς — αν και ένα "γλυκό" πρόβλημα. Ζητούσε αύξηση. Αν παρέμενε και του δίναμε αύξηση, θα ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι παίκτες, οπότε θα αναγκαζόμασταν να δώσουμε αύξηση σε όλους.
Αν δεν το κάνεις, το μυαλό του παίκτη φεύγει αλλού και δεν παίρνεις την απόδοση που επιθυμείς. Γι' αυτό και πράξαμε σωστά. Τον πήραμε ελεύθερο και αγωνίστηκε για εμάς για τρία χρόνια. Πρόσφερε τα αναμενόμενα. Επωφεληθήκαμε από αυτόν με κάθε τρόπο. Ήταν ευτυχισμένος, και εμείς επίσης».
Για το κόστος είπε: «Πρόκειται για 7 εκατομμύρια ευρώ εγγυημένα χρήματα, σε τέσσερις δόσεις. Επιπλέον, υπάρχουν μπόνους ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ».
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