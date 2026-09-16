Σε ελληνικό έδαφος πάτησε ο Μάριους που αποτελεί την τελευταία (χρονικά) μεταγραφή του Ολυμπιακού στη θερινή περίοδο.

Λίγο μετά τις 20:15 έφτασε στην Αθήνα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Μάριους Μουαντιλμάντζι προκειμένου να ντυθεί στα ερυθρόλευκα και να ενσωματωθεί με τη νέα του ομάδα.

Ο 28χρονος φορ πέρασε από ιατρικά και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο την Τρίτη (15/09), στη λήξη της μεταγραφικής περιόδου και δηλώθηκε εγκαίρως στην ΕΠΟ, με τους Πειραιώτες να βγάζουν από τα ταμεία τους 8 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους.

Να θυμίσουμε πως ο διεθνής με το Τσαντ επιθετικός δεν μπορεί να αγωνιστεί στην Ευρώπη μέχρι και το τέλος της League Phase καθώς έχει κλείσει η διορία. Μάλιστα, εκτός απροόπτου θα βρεθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» προκειμένου να δει από κοντά τη νέα του ομάδα.