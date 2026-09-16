Μάριους - Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα ο 28χρονος φορ
Λίγο μετά τις 20:15 έφτασε στην Αθήνα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Μάριους Μουαντιλμάντζι προκειμένου να ντυθεί στα ερυθρόλευκα και να ενσωματωθεί με τη νέα του ομάδα.
Ο 28χρονος φορ πέρασε από ιατρικά και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο την Τρίτη (15/09), στη λήξη της μεταγραφικής περιόδου και δηλώθηκε εγκαίρως στην ΕΠΟ, με τους Πειραιώτες να βγάζουν από τα ταμεία τους 8 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους.
Να θυμίσουμε πως ο διεθνής με το Τσαντ επιθετικός δεν μπορεί να αγωνιστεί στην Ευρώπη μέχρι και το τέλος της League Phase καθώς έχει κλείσει η διορία. Μάλιστα, εκτός απροόπτου θα βρεθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» προκειμένου να δει από κοντά τη νέα του ομάδα.
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