Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τους ορισμούς της ΚΕΔ για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, οι οποίοι είναι όλοι Έλληνες, αφού το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει μεγάλο παιχνίδι. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα θα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου ενώ σε κείνο της ΑΕΚ στον Βόλο ο Φώτης Πολυχρόνης.

Στο ματς του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά θα σφυρίξει ο Σταύρος Τσιμεντερίδης ενώ στον αγώνα του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, «άρχων» του παιχνιδιού θα είναι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος.

Οι ορισμοί της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

Άρης – Ηρακλής

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ, Κωνσταντίνος Στάικος

4ος: Μιχαήλ Ματσούκας

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης

AVAR: Φώτιος Νταούλας

Ατρόμητος – Κηφισιά

Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης

Βοηθοί: Κωνσταντίνος Μάτσας, Ιωάννης Καραγκιζόπουλος

4ος: Ιωάννης Τομαράς

VAR: Βασίλειος Φωτιάς

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος, Αθανάσιος Κλεπετσάνης

4ος: Ελευθέριος Κατόπης

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος

AVAR: Ελένη Αντωνίου

Βόλος – ΑΕΚ

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης

Βοηθοί: Λάζαρος Δημητριάδης, Γεώργιος Στεφανής

4ος: Σπυρίδων Ζαμπάλας

VAR: Αθανάσιος Τζήλος

AVAR: Δημήτριος Μόσχου

ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς, Χρήστος Κορώνας

4ος: Κωνσταντίνος Τικοζόγλου

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου

Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης

4ος: Φώτιος Νταούλας

VAR: Χρήστος Βεργέτης

AVAR: Γεώργιος Κόκκινος

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος

Βοηθοί: Χρήστος Μητροφάνης, Άγγελος Κολλιάκος

4ος: Βασίλειος Φίτσας

VAR: Μιχαήλ Ματσούκας

AVAR: Βασίλειος Φωτιάς