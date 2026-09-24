Ο Φακούντο Πελίστρι μπήκε ως αλλαγή στην ήττα της Ουρουγουάης με 3-1 από την Ιαπωνία σε φιλική αναμέτρηση.

Μετά από έξι μήνες, ο Φακούντο Πελίστρι αγωνίστηκε και πάλι με τη φανέλα της Ουρουγουάης, αφού στο Μουντιάλ είχε βρεθεί στις κλήσεις του Μπιέλσα, αλλά δεν πάτησε καθόλου το χορτάρι των γηπέδων των χωρών της Βόρειας Αμερικής.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ βρέθηκε κανονικά στην πρώτη αποστολή που έβγαλε ο νέος τεχνικός της ομάδας, Ντιέγκο Φορλάν και στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της «Σελέστε» στο σημερινό φιλικό απέναντι στην Ιαπωνία, όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 3-1, ο 24χρονος μπήκε ως αλλαγή.

Στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης πέρασε στη θέση του αριστερού εξτρέμ της ομάδας, Μαξιμιλιάνο Αραούχο κι έτσι αγωνίστηκε με το εθνόσημο για 41η φορά και πρώτη για έξι μήνες, έπειτα ένα φιλικό κόντρα στην Αλγερία στις 31/03/2026, όπου είχε περάσει και πάλι ως αλλαγή στο φινάλε.

Στα του αγώνα, η Ιαπωνία προηγήθηκε με 1-0 με τον Ματσούκι στο 12', ο Αραούχο ισοφάρισε στο 42' και με τα γκολ των Σιογκάι (90+2') και Ουέντα (90+7') στις καθυστερήσεις, οι Ασιάτες επικράτησαν με 3-1.