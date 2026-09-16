Το Gazzetta σας δίνει στο... πιάτο την τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού που ακούει στο όνομα Μάριους Μουαλντιμάντζι που έρχεται για να καλύψει το κενό του Ελ Καμπί.

Το έργο του εκάστοτε φορ που θα ερχόταν για να αντικαταστήσει τον τραυματία Αγιούμπ Ελ Καμπί, ήταν εξ αρχής δύσκολο καθώς θα έπρεπε να μπει στα... παπούτσια ενός εκ των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Εν τέλει ο κλήρος έπεσε στον Μάριους Μουανλντιμάντζι. Με ένα ποσό κοντά στα 9 εκατ. ευρώ, ο 28χρονος φορ άφησε την Σαμσουνσπόρ και θεωρείται ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών προκειμένου να καλύψει το κενό που υπάρχει στην επιθετική γραμμή της ομάδας.

Ωστόσο, ο επιθετικός από το Τσαντ γνωρίζει από δυσκολίες, πίεση και ανταγωνισμό. Το έζησε στο... αίμα του πριν έρθει η ονειρική σεζόν με την τουρκική ομάδα. Από την απόρριψη, στις δυσκολίες της προσαρμογής και στους έξι μήνες ανεργίας πριν κάνει το restart στο Βέλγιο και εκτοξευθεί στην Τουρκία.

Το Gazzetta σας συστήνει τον Μάριους και σας ξεναγεί στην ιδιαίτερη ιστορία που κουβαλά ο 28χρονος ποδοσφαιριστής.

Ήθελε να γίνει τερματοφύλακας

Γεννημένος στο Τσαντ, ο Μάριους είχε δείξει από νωρίς την αγάπη του για το ποδόσφαιρο παίζοντας με άλλα παιδάκια στις γειτονιές της Ντόμπα, όπου λόγω του ύψους του, ήταν η πρώτη επιλογή για τη θέση του τερματοφύλακα.

Μάλιστα η θέση άρεσε πολύ και στον ίδιο, ο οποίος είχε και ως παιδικό του είδωλο τον τερματοφύλακα της Γαλλίας, τον Γκρέγκορι Κουπέ, τον οποίο έβλεπε σε μόνιμη βάση μέχρι και την εφηβεία του, ωστόσο όταν μπήκε στις ακαδημίες, οι προπονητές παρατήρησαν κάτι.

Ο Μάριους είχε μεγάλη τάση να ντριμπλάρει και να βγαίνει μακριά από την εστία του. Η τεχνική του κατάρτιση αλλά και ο τρόπος που χειριζόταν την μπάλα δεν ταίριαζαν σε ένα παιδί που πάει να γίνει τερματοφύλακας. Έτσι αποφάσισαν να τον βάλουν να παίξει «μέσα».

Σιγά-σιγά ανέβαινε στο γήπεδο και από αμυντικός, έγινε χάφ, έπειτα 10άρι ή εξτρέμ και εν τέλει κατέληξε στην κορυφή ως φορ, όπου βρήκε την... Ιθάκη του. Το 2011 και το 2012 κατέκτησε το τρόπαιο του κορυφαίου σκόρερ στην ηλικία του και από εκεί και πέρα ξεκινά η ιστορία του.

Η εκτόξευση στο Καμερούν που έφερε την πρόταση της Πόρτο

Έπειτα από δύο αλλαγές ομάδων τη Τσαντ, ο Μάριους δέχθηκε πρόταση από την Coton Sport του Καμερούν που ήταν η κορυφαία ομάδα της χώρας. Ήταν 19 στα 20 όταν έκανε την εκτόξευση και το ταλέντο του έφτασε μέχρι τα... ραντάρ των ευρωπαϊκών ομάδων.

Αρχικά η Γάνδη και η Άντερλεχτ είχαν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απόκτηση του αλλά η Γκρασχόπερς ήταν εκείνη που εν τέλει τον πλησίασε και μάλιστα έφτασε μία ανάσα από τη μετακόμιση του στην Ελβετία.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, ο Μάριους είχε κάνει ακόμα και προσύμφωνο με την ελβετική ομάδα ενώ είχε βγάλει και βίζα εργασίας όμως κάπου εκεί εμφανίστηκε ο ατζέντης Μαξίμ Νάνα. Ήταν ο άνθρωπος που εκπροσωπούσε τον Αμπουμπακάρ και ήταν εκείνος που τον έστρεψε προς την Πόρτο.

Κάπου εκεί, ο ίδιος άλλαξε προορισμό και πείστηκε από τον πορτογαλικό σύλλογο, αφήνοντας έκπληκτους τους Ελβετούς. Μάλιστα, η «O Jogo» είχε αναφέρει ότι στην Coton Sport, ο 20χρονος φορ λάμβανε 400 ευρώ τον μήνα ενώ στην Πορτογαλία έλαβε πρόταση με 15.000 ευρώ μηναίως (!) και άλλα 50.000 ευρώ ως bonus υπογραφής (!!).

Έβαλε γκολ και... εξαφανίστηκε

Αν και αρχικά ήταν για την πρώτη ομάδα, η προσαρμογή του δεν ήταν τόσο εύκολη. Ο Σέρτζιο Κοσεϊνσάο δεν είχε μείνει ευχαριστημένος με τον ίδιο και έτσι κατέληξε στη Β' ομάδα. Ωστόσο, το απίθανο της υπόθεσης είναι ότι είχε προλάβει να σκοράρει με την πρώτη ομάδα.

Συγκεκριμένα, στο πορτογαλικό πρωτάθλημα έπαιξε μόλις μία φορά (και άλλη μία στο κύπελλο) και κατάφερε να βρει δίχτυα στα 10+ λεπτά που έπαιξε, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0 της Πόρτο κόντρα στη Τσάβες.

Μετά από αυτό το γκολ όμως... εξαφανίστηκε. Μπήκε στη Β' ομάδα, πήγε δανεικός στην Άβες (χωρίς επιτυχία) και τον Γενάρη του 2021, παρότι είχε συμβόλαιο για ακόμα 1,5 χρόνο, ο Μάριους ζήτησε να λύσει τη συνεργασία του με τους «δράκους».

Σε συνέντευξη που είχε δώσει εκείνο το διάστημα, ο ίδιος δεν μετέφρασε την απόφαση του ως μία κίνηση λόγω του ότι δεν τον πίστεψαν από την ομάδα αλλά είχε παραδεχθεί: «Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν παρά μόνο τον εαυτό μου. Δεν άρπαξα την ευκαιρία μου».

Άνεργος για έξι μήνες, χωρίς προτάσεις και η... σανίδα του Βελγίου

Έχοντας μείνει ελεύθερος προς το τέλος της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, ο Μάριους επέλεξε να πάρει λίγο χρόνο μέχρι να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ωστόσο στην πραγματικότητα δεν είχε σχεδόν καμία πρόταση για να αγωνιστεί κάπου το δεύτερο εξάμηνο εκείνης της σεζόν.

Έτσι έμεινε άνεργος για έξι μήνες μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Εκεί βρέθηκε η βέλγικη Σεραίνγκ, η οποία ήταν η κατάλληλη στα μάτια του νεαρού επιθετικού για να κάνει το δικό του restart. Ο ίδιος έμεινε ικανοποιημένος από το πλάνο που του παρουσιάστηκε προκειμένου να ξαναβρεί τον εαυτό του και τα πατήματα του.

Όντως το Βέλγιο λειτούργησε σαν... σανίδα σωτηρίας. Στη Σεραίνγκ μέτρησε 14 γκολ και 3 ασίστ σε ένα σύνολο 62 συμμετοχών σε όλες τις διοργανώσεις με αποτέλεσμα, μόλις ολοκληρώθηκε το διετές του συμβόλαιο, ήρθε η στιγμή για το επόμενο βήμα, που ήταν η Σαμσουνσπόρ ως ελεύθερος.

Το «πολυβόλο» της Σαμσουνσπόρ και η ηγετική μορφή της χώρας του

Η προσαρμογή του στην Τουρκία ήταν άμεση και πραγματοποίησε τρεις φουλ σεζόν με τη φανέλα της Σαμσουνσπόρ. Ο Μάριους ήταν το πρώτο... βιολί στην επιθετική γραμμή των Τούρκων και ολοκλήρωσε και τις τρεις χρονιές με 9 και 10 γκολ στο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα στην πρώτη του σεζόν μέτρησε 9 τέρματα και 2 ασίστ σε 30 ματς, στη δεύτερη είχε 10 τέρματα και 4 ασίστ σε 34 ματς και η περσινή χρονιά ήταν η κορυφαία που μπορούσε να κάνει.

Ξανά είχε 10 γκολ και 4 ασίστ σε 34 παιχνίδια στο πρωτάθλημα αλλά τα... έσπασε όλα στο κύπελλο Τουρκίας με 5 τέρματα σε ισάριθμα ματς ενώ στο Conference League έπαιξε κύριο ρόλο στην πορεία του τουρκικού συλλόγου έχοντας 8 γκολ και 3 ασίστ σε 10 παιχνίδια, με αποτέλεσμα στο σύνολο να έχει 23 γκολ και 7 ασίστ σε 52 παιχνίδια.

Πέρα από την εξαιρετική πορεία στην Τουρκία, ο Μάριους έγινε αναντικατάστατο μέλος και στην εθνική ομάδα της Τσαντ, όπου το 2025 αποφάσισε να απέχει από τις κλήσεις ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς την ομοσπονδία για τις χαμηλού επιπέδου εγκαταστάσεις αλλά και την έλλειψη οργάνωσης.

Αν και τα ΜΜΕ της χώρας τον αναφέρουν ως «προδότη» για αυτή την επιλογή, οι περισσότεροι συμπατριώτες του βλέπουν μία ηγετική φυσιογνωμία και προσπαθεί να πετύχει το καλύτερο για το μέλλον της χώρας του στο ποδόσφαιρο.

Τα στοιχεία που θα δώσει στον Ολυμπιακό

Πάμε στο αγωνιστικό σκέλος τώρα. Ο Ολυμπιακός έδωσε κάτι παραπάνω από 8 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό του τον 28χρονο φορ ώστε να καλύψει το κενό που άφησε ο τραυματίας Αγιούμπ Ελ Καμπί. Ωστόσο αυτό που θα προσφέρει στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν είναι το ίδιο με τον Μαροκινό επιθετικό.

Δεδομένου ότι οι Πειραιώτες έχουν στο ρόστερ τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο Ισπανός τεχνικός ήθελε έναν φορ που να μπορεί να ανταπεξέλθει στο... κουτί και ταυτόχρονα να βοηθά στο ψηλό παιχνίδι στο «εύκολο γκολ».

Παρά το ύψος του (1,90 μ.), ο Μάριους δεν είναι βαρύ φορ. Έχει τρεξίματα, μπορεί να κινηθεί στην πλάτη της άμυνας, εξού και το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί και ως εξτρέμ στην Τουρκία. Αυτό που μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό είναι ότι ξέρει να κρατάει την μπάλα.

🚨🚨 OFFICIEL !! MARIUS MOUANDILMADJI 🇹🇩 EST DANS LE XI TYPE DE LA SAISON EN LIGUE CONFERENCE !! ❤️🤍🤩



👉 Carlo Holse 🇩🇰, le meilleur passeur, n’y configure pas. ❌



📸 @Conf_League pic.twitter.com/IIswJZ5meX — Actu Süper Lig (@actu_Superligfr) May 28, 2026

Οι Πειραιώτες μπήκαν σε μία νέα εποχή και ο Βάσκος προπονητής θέλει να υπάρχει κυκλοφορία της μπάλας, με αποτέλεσμα να πρέπει να υπάρχει κάποιος στην επίθεση ώστε να ξέρει πώς να κρατήσει την μπάλα ώστε να υπάρχει σωστή ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Ο Μάριους είναι ακριβώς αυτός ο παίκτης. Ξέρει να χρησιμοποιεί το κορμί του για να παίξει με πλάτη, έχει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση ώστε να κρατήσει την μπάλα, να ντριμπλάρει και να δημιουργήσει κινδύνους ενώ είναι εκτελεστής μέσα στο... κουτί.

Φυσικά, το συγκεκριμένο πακέτο το έδειξε με την παρουσία του στην Τουρκία αλλά στην Ελλάδα τα δεδομένα είναι διαφορετικά ενώ έρχεται σε μία χρονική περίοδο που θα χρειαστεί και χρόνο για να προσαρμοστεί και να βρει «χημεία» με τους νέους του συμπαίκτες.