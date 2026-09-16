Το γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες, με το οποίο ισοφάρισε τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια για τη League Phase του Europa League έγινε ήδη viral στο Μεξικό.

Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στη Γιαγκελόνια στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League με το σκορ να είναι αυτή τη στιγμή στο 1-1.

Οι Πολωνοί «σόκαραν» τους Πειραιώτες στο 20', με τον Σμιτς να εκμεταλλεύεται το λάθος του τερματοφύλακα Ορτέγκα και να άνοιγει το σκορ για την ομάδα του. Οι Ερυθρόλευκοι πίεσαν ασφυκτικά τους αντιπάλους τους, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης, με τον Αρμάντο Γκονζάλες να το βρίσκει τελικά λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια, με τον Μεξικανό να αποθεώνεται από το φαληρικό γήπεδο και όχι μόνο. Αναλυτικότερα, οι συμπατριώτες οπαδοί του που τον παρακολουθούν ευλαβικά από τότε που μετακόμισε στην Ελλάδα, δεν έχασαν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν έξαλλα το τέρμα του, με το ψευδώνυμο «Hormigoal» να παίρνει φωτιά στο «X».

¡GOOOOL DE LA Hormiga! 🚨



Sigue EN VIVO Olympiacos 1-1 Jagiellonia Białystok 🔥https://t.co/xaqvxVZGOB — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 16, 2026

🇲🇽 ¡GOOOOOOOOOL DE LA 'HORMIGA'! 🇲🇽



PRIMER GOL DEL MEXICANO EN LA EUROPA LEAGUE Y ES EL CUARTO CON OLYMPIACOS. 🇬🇷🔥 https://t.co/rLDwpIomJY — FOX (@somos_FOX) September 16, 2026