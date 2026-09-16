Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Η παράνοια των Μεξικανών οπαδών στο γκολ του Γκονζάλες
Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στη Γιαγκελόνια στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League με το σκορ να είναι αυτή τη στιγμή στο 1-1.
Οι Πολωνοί «σόκαραν» τους Πειραιώτες στο 20', με τον Σμιτς να εκμεταλλεύεται το λάθος του τερματοφύλακα Ορτέγκα και να άνοιγει το σκορ για την ομάδα του. Οι Ερυθρόλευκοι πίεσαν ασφυκτικά τους αντιπάλους τους, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης, με τον Αρμάντο Γκονζάλες να το βρίσκει τελικά λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.
Οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια, με τον Μεξικανό να αποθεώνεται από το φαληρικό γήπεδο και όχι μόνο. Αναλυτικότερα, οι συμπατριώτες οπαδοί του που τον παρακολουθούν ευλαβικά από τότε που μετακόμισε στην Ελλάδα, δεν έχασαν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν έξαλλα το τέρμα του, με το ψευδώνυμο «Hormigoal» να παίρνει φωτιά στο «X».
¡GOOOOL DE LA Hormiga! 🚨— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 16, 2026
Sigue EN VIVO Olympiacos 1-1 Jagiellonia Białystok 🔥https://t.co/xaqvxVZGOB
🇲🇽 ¡GOOOOOOOOOL DE LA 'HORMIGA'! 🇲🇽— FOX (@somos_FOX) September 16, 2026
PRIMER GOL DEL MEXICANO EN LA EUROPA LEAGUE Y ES EL CUARTO CON OLYMPIACOS. 🇬🇷🔥 https://t.co/rLDwpIomJY
No tiene ni 10 partidos con su nuevo club y la 'Hormiga':
✅ Ya marcó en la copa
✅ Ya marcó en la Europa League
✅ Ya entregó su primera asistencia
✅ Ya anotó en cuatro ocasiones
✅ Ya hizo doblete
El mexicano fue un fichaje con EFECTO INMEDIATO 🐜🇲🇽 pic.twitter.com/STXYxd2oOG— MedioTiempo (@mediotiempo) September 16, 2026
GOL DE HORMIGA pic.twitter.com/siSDjB3KnS— ash" 🐜 ! (@jutdwaebin) September 16, 2026
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