Στο 34' ο Τσικίνιο δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την γκάφα του γκολκίπερ της Γιαγκελόνια.

Ο Ολυμπιακός πίεζε τη Γιαγκελόνια, με τους ερυθρόλευκους στο 34' να έχουν τεράστια ευκαιρία. Ο Αμπράμοβιτς έκανε λάθος... δωρίζοντας την μπάλα στον Τσικίνιο, αλλά αυτός ολιγώρησε με συνέπεια να μην το εκμεταλλευτεί.