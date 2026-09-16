Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Ο Αμπράμοβιτς έκανε... δώρο στον Τσικίνιο, αλλά αυτός ολιγώρησε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στο 34' ο Τσικίνιο δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την γκάφα του γκολκίπερ της Γιαγκελόνια.
Ο Ολυμπιακός πίεζε τη Γιαγκελόνια, με τους ερυθρόλευκους στο 34' να έχουν τεράστια ευκαιρία. Ο Αμπράμοβιτς έκανε λάθος... δωρίζοντας την μπάλα στον Τσικίνιο, αλλά αυτός ολιγώρησε με συνέπεια να μην το εκμεταλλευτεί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.