Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Κηφισιά Tutu Deals απέκτησε τον Γιώργο Κυριόπουλο με μονοετή δανεισμό από τον Παναθηναϊκό.

Με μια μεταγραφική έκπληξη ολοκληρώθηκε η ενίσχυση της Κηφισιάς Tutu Deals στο μεταγραφικό παζάρι που τελείωσε την Τρίτη. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η ομάδα των Βορείων Προαστίων απέκτησε με μονοετή δανεισμό από τον Παναθηναϊκό τον Γιώργο Κυριόπουλο.

Οι δύο πλευρές έκλεισαν εμπρόθεσμα τη συμφωνία τους και απομένει η ανακοίνωση για την επισημοποίηση με τον νεαρό εξτρέμ να επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια.

Ο 21χρονος ακραίος επιθετικός έκανε τη σεζόν της καριέρας του με την Κηφισιά, καθώς υπο τις οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο πανηγύρισε την άνοδο από τη Super League 2, κάνοντας μια χρονιά με 5 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 30 εμφανίσεις.

Ο Κυριόπουλος στάθηκε άτυχος την επόμενη σεζόν, καθώς το προηγούμενο καλοκαίρι υπέστη ρήξη χιαστού κι έχασε όλη τη σεζόν, όμως πλέον έχει ξεπεράσει στο 100% τον τραυματισμό του και είναι έτοιμος να το... πιάσει από εκεί που το άφησε στα Βόρεια Προάστια.

Αρχική πρόθεση του Παναθηναϊκού ήταν να παραμείνει στο ρόστερ του Νίστρουπ, όντας και στο απαραίτητο ηλικιακό γκρουπ για το Κύπελλο, ενώ είχε δηλωθεί και στη Λίστα Β, όμως εν τέλει αποφασίστηκε να πάει σε ομάδα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και η απόφαση ήταν ακόμα πιο εύκολη από τη στιγμή που πρόκειται για περιβάλλον που είναι απόλυτα οικείο και προπονητή που τον γνωρίζει άριστα.