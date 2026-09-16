Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Ο Τεττέη ζήτησε πέναλτι σε τράβηγμα φανέλας
Ο Ανδρέας Τεττέη είναι από τους πιο δραστήριους παίκτες του Παναθηναϊκού στο ματς με την Κηφισιά.
Ο διεθνής φορ στο 21' σε ωραίο γύρισμα του Τσάπρα δεν πρόλαβε στη μικρή περιοχή να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα.
Στο 32' ο 17χρονος Μπινιάρης από τακουνάκι του Γιάγκουσιτς έκανε ένα φαλτσαριστό αριστερό σουτ, η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, αλλά ο νεαρός παίκτης ήταν εκτεθειμένος.
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Στο 32' ο Τεττέη ζήτησε πέναλτι σε τράβηγμα της φανέλας από τον Ζολιμπουά, αλλά ο Τζήλος και το VAR δεν έδειξαν την άσπρη βούλα.
Στο 40' πάλι από πάσα του Τσάπρα ο Τεττέη δεν μπόρεσε να βγει πρόσωπο με την άδεια εστία κι έχασε την ευκαιρία.
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