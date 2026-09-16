Η φάση στην οποία ζήτησε πέναλτι ο Τεττέη.

Ο Ανδρέας Τεττέη είναι από τους πιο δραστήριους παίκτες του Παναθηναϊκού στο ματς με την Κηφισιά.

Ο διεθνής φορ στο 21' σε ωραίο γύρισμα του Τσάπρα δεν πρόλαβε στη μικρή περιοχή να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 32' ο 17χρονος Μπινιάρης από τακουνάκι του Γιάγκουσιτς έκανε ένα φαλτσαριστό αριστερό σουτ, η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, αλλά ο νεαρός παίκτης ήταν εκτεθειμένος.

Στο 32' ο Τεττέη ζήτησε πέναλτι σε τράβηγμα της φανέλας από τον Ζολιμπουά, αλλά ο Τζήλος και το VAR δεν έδειξαν την άσπρη βούλα.

Στο 40' πάλι από πάσα του Τσάπρα ο Τεττέη δεν μπόρεσε να βγει πρόσωπο με την άδεια εστία κι έχασε την ευκαιρία.