Ο Αζεντίν Ουναϊ έκανε ένα στόρι στο instagram για την επιστροφή του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός γυρίζει στη Λεωφόρο. Το τριφύλλι έστω και ως φιλοξενούμενο θα παίξει στην ιστορική του έδρα κόντρα στην Κηφισιά για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

Ο Αζεντίν Ουναϊ, ο οποίος είναι στην αποστολή, αλλά όχι στην αρχική ενδεκάδα, έκανε ένα στόρι στο instagram για το γεγονός. Έγραψε σπίτι στην τοποθεσία στη Λεωφόρο και με φόντο το πέταλο της θύρας 13, συμπλήρωσε ένα τριφύλλι και μία πράσινη καρδιά.

Το εκπληκτικό είναι ότι ο Μαροκινός άσος του Παναθηναϊκού δεν έχει παίξει ποτέ στη Λεωφόρο. Τη σεζόν 2024-25 όταν έπαιξε πρώτη φορά στους πράσινους η ομάδα είχε έδρα το ΟΑΚΑ. Έχει αγωνιστεί, όμως, στο ιστορικό «σπίτι» του συλλόγου ως αντίπαλος! Ήταν βασικός κι αντικαταστάθηκε στο 67' στο παιχνίδι των προκριματικών του Champions League, όπου οι πράσινοι λύγισαν 1-0 τη Μαρσέιγ με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο.

Η ανάρτηση του Ουναϊ