Το Μαρόκο των Ουναΐ και Σαλάχ-Εντίν επικράτησε 2-0 της Γκαμπόν σε ματς για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Νικηφόρα πρεμιέρα έκανε το Μαρόκο στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2027, με τα Λιοντάρια του Άτλαντα να επικρατούν 2-0 εντός έδρας της Γκαμπόν. Ο Μαζραουΐ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ραχίμι να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 84'.

Ο αγώνας είχε και έντονο... Παναθηναϊκό στοιχείο, με τον Αζεντίν Ουναΐ να είναι στο αρχικό σχήμα και να κάνει εξαιρετική εμφάνιση, πριν αντικατασταθεί στο 76ο λεπτό, ενώ ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν πέρασε ως αλλαγή στο ματς, αντικαθιστώντας τον σκόρερ του πρώτου τέρματος στο 84'. Επόμενο ματς για το Μαρόκο, ενάντια στο Λεσότο, εκτός έδρας, στις 29/9.