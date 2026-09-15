Οι διεθνείς παίκτες του ΠΑΟΚ Δημήτρης Γιαννούλης και Παντελής Χατζηδιάκος μίλησαν στο περιθώριο της γιορτής της ΕΠΟ για τα 100 χρόνια.

Η ΕΠΟ γιορτάζει στη Θεσσαλονίκη τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της και παρόντες είναι και οι διεθνείς παίκτες του ΠΑΟΚ Δημήτρης Γιαννούλης και Παντελής Χατζηδιάκος.

Ο αριστερός μπακ του Δικεφάλου μίλησε για τον τραυματισμό του, αλλά και την Εθνική ομάδα. Αναλυτικά όσα είπε ο Γιαννούλης:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της Εθνικής ομάδας. 100 πολύ σημαντικά χρόνια, και μια τεράστια επιτυχία, του 2004. Ευελπιστούμε κι εμείς που βρισκόμαστε τώρα στην Εθνική να καταφέρουμε κάτι παρόμοιο ή κάτι κοντά σε αυτό».

Για το Euro 2004: «Προκαλεί δέος. Ήμουν σχετικά μικρός τότε, δεν θυμάμαι τα πάντα. Όνειρο μας είναι να πετύχουμε κάτι παρόμοιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νιώθουμε τεράστια περηφάνια και δέος».

Για την Εθνική που έρχεται στην Τούμπα κι αν θα προλάβει: «Θα ήταν κάτι πολύ ωραίο, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορέσω να συμμετέχω σε αυτό το break των Εθνικών ομάδων. Νομίζω ότι ο τελευταίος αγώνας στην Τούμπα ήταν πριν από αρκετά χρόνια, 5-6 με την Γεωργία. Οπότε θα ήθελα να συμμετέχω, αλλά θα το δούμε αυτό».

Για το αν η Εθνική έχει αδικήσει τον εαυτό της: «Αν κοιτάξει κανείς τα παιδιά της Εθνικής ομάδας, που αγωνίζονται και πως αγωνίζονται, θα πει ότι έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας, αλλά κάποια στιγμή η δικαιολογία αυτή θα πρέπει να σταματήσει και να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε με την Εθνική ομάδα, γιατί με τις ομάδες μας τα πηγαίνουμε καλά».

Για τον τραυματισμό του: «Ευτυχώς έχω γλιτώσει τα χειρότερα. Είναι ένα βαρύ διάστρεμμα. Το πάμε μέρα με την ημέρα και νομίζω ότι σε λίγες εβδομάδες θα είμαι πίσω».

Για την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ και πόσο διαφορετικός είναι: «Είμαι αρκετά διαφορετικός, πιο ώριμος ποδοσφαιρικά. Δεν πρόλαβα να παίξω πολλά παιχνίδια πριν τραυματιστώ. Ελπίζω να το δείξω στο γήπεδο».

Ο Παντελής Χατζηδιάκος μίλησε:

Για τις απαιτήσεις της Εθνικής: «Σίγουρα από την πρώτη μέρα που ήμουν στην Εθνική ένιωθα ότι υπάρχει τεράστια πίεση, σίγουρα όταν μπήκα εγώ μπήκα στα βαθιά. Υπήρχαν τεράστιες απαιτήσεις και ήταν δύσκολη περίοδος. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει βελτίωση στην εμφάνιση, στις κλήσεις και πως ο κόσμος βλέπει την Εθνική. Αυτό είναι σημαντικό, έχουμε γεμίσει κάποιες φορές τα γήπεδα, έχουμε κάνει καλές νίκες, αλλά το πιο σημαντικό είναι να πάμε σε μία μεγάλη διοργάνωση. Για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό, το παν, αλλά και για τον κόσμο, που μένει στο εξωτερικό, να δει την Ελλάδα σε μία μεγάλη διοργάνωση».

Για το αν είναι πιο δύσκολο να πάει η Εθνική σε μεγάλη διοργάνωση από το να πρωταγωνιστήσει: «Είμαι σίγουρος για αυτό. Υπάρχει τεράστια πίεση να πάμε. Αν πάμε μετά θα υπάρξει μία ενέργεια, ένα διαφορετικό συναίσθημα, που θα πάει αρκετά καλά η ομάδα. Είναι να φτάσουμε εκεί βήμα βήμα. Τώρα έχουμε το nations league, θα παίξουμε με δυνατές ομάδες να πάρουμε εμπειρίες και ύστερα παίρνουν σειρά τα προκριματικά».

Για την επιστροφή από το εξωτερικό: «Έχω παίξει λίγα παιχνίδια είμαι λίγο καιρό εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος μέχρι στιγμής, είναι όλα οργανωμένα. Είδα το ντέρμπι έξω από το γήπεδο, αλλά πήγε καλά. Εύχομαι στο μέλλον να υπάρξουν φίλοι και των δύο ομάδων, κάτι που θα ανεβάσει επίπεδο το ελληνικό ποδόσφαιρο».

Για την επιστροφή της Ελλάδας στην Τούμπα: «Δεν νομίζω ότι θα δείτε εμένα, καθώς είμαι τραυματίας. Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα ότι επιστρέφει η Εθνική στη Θεσσαλονίκη. Να γυρνάει τα γήπεδα η Εθνική πιο συχνά, για να βλέπουν τα νέα παιδιά από κοντά την Εθνική και να κάνουν όνειρα όπως κάναμε κι εμείς».

Για το αν του έλεγαν οι συμπαίκτες του να επιστρέψει στην Ελλάδα: «Υπήρχαν σκέψεις και ομιλίες. Όταν μίλησα με παιδιά, μου είπαν να ξανακάνουμε το παρεάκι και να επιστρέψω πίσω. Τώρα είμαι χαρούμενος».

Για το πότε θα είναι έτοιμος: «Μετά τη διακοπή θα είμαι έτοιμος».

Για το που έζησε το 2004 την κατάκτηση του EURO: «Ήμουν σε ένα γάμο. Έγινε κανονικά ο γάμος. Ήμουν 7 χρονών και ήξερα ότι παίζουμε. 7 χρονών κλοτσούσα τη μπάλα σε ένα γάμο και ακούω το γκολ και έγινε... πανικός. Μετά όλοι στην τηλεόραση κανείς στον γάμο. Έπειτα πανηγυρίσαμε όλοι μαζί».

