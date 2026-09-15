Ο Σιμόν Μπανζά μίλησε στο κανάλι του ΠΑΟΚ για την απόφασή του να έρθει στην Τούμπα, τις φιλοδοξίες του για κατάκτηση του τίτλου και για όσα του είπε ο Μεϊτέ.

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έκανε ο Σιμόν Μπανζά στο επίσημο κανάλι του Δικεφάλου στο YouTube.

Ο Κογκολέζος επιθετικός τόνισε πως αισθάνεται καλά για την επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Τούμπα.

«Για μένα είναι κάτι θρυλικό να βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ. Όλοι γνωρίζουν τον ΠΑΟΚ, έχει φανατικούς οπαδούς, οπότε ήταν μεγάλη χαρά για μένα. Αυτό που θέλω τώρα είναι να παίξω, να σκοράρω πολλά γκολ και να βοηθήσω την ομάδα και τον σύλλογο», είπε και όταν του ζητήθηκε να περιγράψει τον εαυτό του, προτίμησε να μιλήσει περισσότερο για την ομάδα.

«Είμαι σκόρερ, αλλά το παιχνίδι είναι θέμα της ομάδας»



«Θα έλεγα ότι είμαι σκόρερ. Μου αρέσει το ίδιο να σκοράρω ή να δίνω ασίστ, για μένα είναι το ίδιο. Παίζω με ζήλο. Μου αρέσει η τεχνική, μου αρέσει να έχω επαφή με την μπάλα. Είμαι ένας αρκετά ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής, ωστόσο πρέπει να βελτιωθώ και με τους συμπαίκτες μου. Το πώς μπορείς να παίξεις είναι πάντα θέμα της ομάδας. Οπότε ας το ανακαλύψουμε μαζί».

«Ο ΠΑΟΚ θέλει τον τίτλο. Έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες»

Ο Σιμόν Μπανζά δήλωσε επίσης ότι οι φιλοδοξίες του συμβαδίζουν με αυτές του Δικεφάλου και τόνισε ότι ο στόχος του είναι να σκοράρει όσο μπορεί περισσότερο για να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στον τίτλο.

«Η επόμενη σεζόν είναι μια πρόκληση. Νομίζω μια μεγάλη πρόκληση. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει τον τίτλο. Και εμένα μου αρέσει να κερδίζω, οπότε έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες. Ο στόχος μου είναι να πετύχω πολλά γκολ. Ποτέ δεν μου αρέσει να λέω πόσα, αλλά θέλω να σκοράρω πολλές φορές, να παίρνουμε τις νίκες και να κατακτήσουμε τον τίτλο».

Συστάσεις για το ελληνικό πρωτάθλημα πήρε από τον Σουαλιό Μεϊτέ:

«Μίλησα με τον Σουαλιό Μεϊτέ για το πρωτάθλημα γιατί δεν το γνωρίζω, αλλά και για την ομάδα, για να ξέρω λίγο πολύ πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε. Μιλήσαμε επίσης για τις φιλοδοξίες του συλλόγου και για τη πόλη. Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ όμορφη πόλη. Από τη στιγμή που ήρθα είμαι χαρούμενος και απολαμβάνω τη ζωή εδώ».

Το μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ



Αφού χαρακτήρισε τον εαυτό του διασκεδαστικό τύπο, έστειλε και το δικό του μήνυμα στους φίλους του Δικεφάλου:

«Μπορεί να φαίνομαι ήσυχος, ωστόσο είμαι πολύ διασκεδαστικός τύπος. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας για τη συμπαράσταση. Θα δώσω τα πάντα για τον σύλλογο. Πάμε ΠΑΟΚάρα!».