LIVE TV: Η γιορτή της ΕΠΟ στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια
Στη γιορτή της ΕΠΟ για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομοσπονδίας είναι καλεσμένοι ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν και μέλη της, όπως και προσωπικότητες του ποδοσφαίρου από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει την ομιλία του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας, ομιλία του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, βράβευση του κ. Τσέφεριν από τον κ. Γκαγκάτση και από τον πρόεδρο της UEFA στον ομόλογό του της ΕΠΟ, ομιλία του υφυπουργού Αθλητισμού κ. Βρούτση και ειδικές βραβεύσεις. Παρουσιάζει ο συγγραφέας Χρήστος Ζαμπούνης και τραγουδάει η Demy.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.