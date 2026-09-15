Εσύ θα αναγνώριζες τον 61χρονο Αλιόσα Ασάνοβιτς;

Ο 61χρονος πλέον, Αλιόσα Ασάνοβιτς ήταν μεταξύ των επίσημων προσκεκλημένων της ΕΠΟ και της UEFA στη Θεσσαλονίκη και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δυσκολεύτηκαν να τον αναγνωρίσουν λόγω της κόμης και της... γενειάδας του.

Ως ποδοσφαιριστής ήταν σίγουρα... καλλιτέχνης. Την χάιδευε την μπάλα, την οδηγούσε εκεί που ήθελε. Δεκάρι παλαιάς κοπής, από εκείνα που δεν σκίζονται στο τρέξιμο και το pressing, αλλά αν έφτανε η μπάλα στα πόδια τους, ήταν ικανοί για όλα. Για το πιο απρόβλεπτο και το πιο μαγικό. Πέρασαν τα χρόνια για τον Αλιόσα Ασάνοβιτς... Για την ακρίβεια πέρασαν 28 χρόνια από την άφιξή του στην Ελλάδα, το καλοκαίρι του τρομερού Μουντιάλ της Κροατίας που είχε αναδειχθεί τρίτη, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νταβόρ Σούκερ και δίπλα του παικταράδες επιπέδου Προσινέτσκι, Μπόμπαν, Μπίλιτς, Γιάρνι, μαζί τους και ο Γκόραν Βλάοβιτς.

Πού και πού έρχεται στην Ελλάδα για να δει παλιούς φίλους, αλλά σήμερα ήταν προσκεκλημένος της ΕΠΟ και της UEFA στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ομοσπονδίας, στη Θεσσαλονίκη. Και θύμισε πάλι... καλλιτέχνη, λόγω του παρουσιαστικού του! Θα μπορούσε να ήταν καθηγητής (αυτό ήταν κι' ένα από τα παρατσούκλια του στις παλιές ένδοξες μέρες), φιλόσοφος, ποιητής, ζωγράφος, διανοούμενος με αυτή τη γενειάδα και αυτή την κόμη! Το χάρηκε με την καρδιά του όπως και ο έτερος legend, Ολιβερ Μπίρχοφ, παίζοντας με τους Ελληνες θρύλους του 2004, τον... Μάκη Γκαγκάτση, πολλά παιδιά και κοπέλες.

Ο Ασάνοβιτς αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό μεταξύ 1998 και 2000 (44 συμμετοχές, 9 γκολ), ήταν μέλος και της σπουδαίας ομάδας του Γιάννη Κυράστα. Εκτός από τη Χάιντουκ Σπλιτ της πατρίδας του, έπαιξε σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως στη Ντέρμπι Κάουντθι, (Αγγλία), τη Μετς και τις Κάννες (Γαλλία), καθώς και στη Νάπολι (Ιταλία).

Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στην Εθνική Κροατίας (2006–2012) στο πλευρό του Σλάβεν Μπίλιτς. Το 2022 ανέλαβε για ένα διάστημα την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ζάμπιας.