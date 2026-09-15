Ο Σιμόν Μπανζά μπορεί να είναι φορ που αναζητούσε καιρό ο ΠΑΟΚ με τα στατιστικά του να υπόσχονται αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα και κυριαρχία στην αντίπαλη περιοχή.

Ο Σιμόν Μπανζά φαίνεται πως θα είναι η τελευταία κίνηση του ΠΑΟΚ για τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Και αυτό διότι ολοένα και περισσότερο όσο περνούν οι ώρες και πλησιάζουμε στο τέλος της προθεσμίας μειώνονται οι πιθανότητες να προκύψει εξέλιξη στο θέμα του στόπερ που απασχόλησε τους ανθρώπους του Δικεφάλου τις τελευταίες ημέρες.

Το ...«last but not least» ταιριάζει γάντι με τον Κογκολέζο επιθετικό, που μπορεί να αποδειχθεί κομβικός για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Ευκολία στο σκοράρισμα και κυνικότητα στην περιοχή

Το πρώτο δεδομένο με την απόκτησή του είναι ότι ο ΠΑΟΚ βάζει στο ρόστερ του έναν επιθετικό με μεγάλη ευκολία στο σκοράρισμα.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο μέσος όρος του σε γκολ ανά παιχνίδι από τη σεζόν 2021-22 και μετά είναι πάνω από 0,6 σε Πορτογαλία (Φαμαλικάο, Μπράγκα), Τουρκία (Τραμπζονσπόρ) και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μάλιστα, τα γκολ που έχει σκοράρει στην καριέρα του δεν είναι αποτέλεσμα πολλών ευκαιριών, αλλά της κυνικότητας που δείχνει απέναντι από την αντίπαλη εστία.

Ούτε είναι τυχαίο το γεγονός ότι σχεδόν το ένα στα τρία γκολ που έχει σκοράρει στην καριέρα του είναι με το κεφάλι (για παράδειγμα στη Μπράγκα, τη σεζόν 2023-24, στα 7 από τα 21 γκολ που πέτυχε ήταν με κεφαλιά).

Γρήγορη σκέψη και εκτέλεση με τη μία

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι η πλειονότητα των γκολ του Μπανζά είναι με μία επαφή και συνήθως είναι αποτέλεσμα των καλών τοποθετήσεων που έχει στην αντίπαλη περιοχή. Μάλιστα, στα περισσότερα από τα γκολ που έχει πετύχει με το πόδι εκτελεί κοντά ή μέσα στη μικρή περιοχή, μέχρι το σημείο του πέναλτι. Και αυτό δείχνει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με γρήγορη σκέψη, που δεν βασίζεται τόσο στην τεχνική του όσο στην ικανότητά του να βρίσκεται στη σωστή θέση για να υποδεχθεί τις σέντρες και τα χαμηλά γυρίσματα των συμπαικτών του.

Ο φορ του «κουτιού» που αναζητούσε ο Δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ αναζητούσε καιρό έναν επιθετικό που θα κυριαρχεί στην αντίπαλη περιοχή και, αν ο Κογκολέζος επιβεβαιώσει τα στατιστικά που τον συνοδεύουν, τότε πιθανότατα θα τον έχει βρει.

Και αυτό διότι μιλάμε για ένα φορ του... «κουτιού» με μεγάλη συχνότητα αλλά και αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα –πάνω από τις μισές τελικές του στην εστία καταλήγουν στα δίχτυα–, πολύ δυνατό στο ψηλό παιχνίδι και με σταθερή παρουσία στην περιοχή των αντιπάλων.

Μάλιστα, όλα τα παραπάνω ο 30χρονος επιθετικός τα δείχνει με συνέπεια σε διαφορετικά πρωταθλήματα και με διαφορετικές ομάδες. Αυτό που απομένει είναι να τα παρουσιάσει και στους φίλους του ΠΑΟΚ, τους οποίους έχει καλέσει να συναντηθούν στο γήπεδο.